Mocny apel ministra sportu do najważniejszy federacji. "Rosja się wykluczyła"

Decyzja o takiej reakcji Ministerstwa Sportu i Turystyki zapadła zapewne po spotkaniu z przedstawicielami największych związków sportowych w Polsce, które odbywało się w ostatnich godzinach, a o którym informował Sport.pl prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski.

Bortniczuk zwraca się do największych federacji: Rosja wykluczyła się ze sportowej wspólnoty międzynarodowej

"Choć sport powinien być neutralny i wolny od polityki, władze Federacji Rosyjskiej wykorzystują wydarzenia sportowe jako okazję do legitymizacji swoich działań i prezentowania fałszywej narracji w sprawie agresji zbrojnej na Ukrainie. Tym samym Rosja wykluczyła się ze sportowej wspólnoty międzynarodowej. Dlatego apeluję również do ruchu sportowego o zdecydowane działania, które dowiodą pełnej solidarności z Ukrainą i będą wyrazem niezgody na politykę rosyjską" - pisze w komunikacie polski minister sportu, Kamil Bortniczuk.

"Pragnę poinformować, że Polski Rząd stanowczo potępia bezprecedensowy i brutalny atak zbrojny Rosji na Ukrainę. W takiej sytuacji konieczne są zdecydowane i możliwie jak najszersze działania wspólnoty międzynarodowej na rzecz wsparcia Ukrainy oraz zatrzymania rosyjskiej agresji, obejmujące wszystkie obszary życia publicznego" - podkreśla Bortniczuk.

MSiT wysłało kluczowe pisma. Są wezwania do przeniesienia meczów do neutralnych lokalizacji i odebrania organizacji imprez

Minister w oficjalnych pismach zwraca się do największych federacji sportowych. Konkretniej wysłał je do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) oraz Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF). Wezwał je do przeniesienia meczów i imprez, które miałyby odbyć się na terytorium Rosji do innych, neutralnych organizacji.

Do FIFA Bortniczuk apeluje ws. przeniesienia meczów piłkarskich, które miałyby się rozegrać na terytorium Rosji do innych, neutralnych lokalizacji z uwzględnieniem barażu mistrzostw świata w Katarze Polski z Rosją, który ma się odbyć 24 marca w Moskwie. Uczula UEFĘ na sprawę finału Ligi Mistrzów i wzywa do odebrania jej praw do organizacji tego meczu. W stronę FIVB kieruje wezwanie do odebrania Rosji prawa do organizacji Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn i przeniesienia meczów Ligi Narodów zaplanowanych tam na ten rok. Wskazuje, że CEV powinien przenieść mecze Ligi Mistrzów w Rosji, a EHF spotkania eliminacji Mistrzostw Europy Kobiet 2022 do neutralnych lokalizacji.

Bortniczuk: Deklaruję pełną gotowość do podjęcia działań

"Oprócz kwestii politycznych przemawiających za przeniesieniem wydarzeń sportowych z terytorium państwa-agresora, decydować o tym powinny również względy bezpieczeństwa, jak i świadomość utrudnionej logistyki dla uczestników wydarzeń. Naszym obowiązkiem jest chronienie zdrowia oraz życia zawodników i nienarażanie ich na jakiekolwiek niebezpieczeństwa. Mając świadomość powagi moich postulatów, deklaruję pełną gotowość do podjęcia działań na szczeblu międzynarodowym oraz do dialogu z ruchem sportowym" - deklaruje Kamil Bortniczuk.

Pełne oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także pisma przesłane do międzynarodowych federacji można przeczytać tutaj.