Nagranie z meczu 13-letniego Carlsena z Kasparowem podbija sieć. Szczyt bezczelności [WIDEO]

Część filmików ze zdarzenia zawiera błędy - użytkownicy Tik Toka podpisują Magnusa Carlsena jako "znudzonego grą przeciwko mistrzowi świata ośmiolatka". Tymczasem nagranie pochodzi z okresu, gdy norweski szachista miał trzynaście lat.

Filmik z młodym Carlsenem i Kasparowem podbija sieć. Ponad 100 milionów wyświetleń

Na filmiku widać skupienie Kasparowa przy ruchach przeciwko Carlsenowi i bezczelność jego rywala, który wygląda na znudzonego grą i wstaje od stołu, czekając na ruch przeciwnika.

Wpisy z tym wideo publikowane w lutym mają już grubo ponad 100 milionów wyświetleń i dalej są publikowane przez kolejnych użytkowników aplikacji, a także innych mediów społecznościowych - Twittera, Instargama, czy YouTube'a.

A ta scena to zupełnie nic nowego. Pochodzi z 2004 roku i turnieju w Reykjaviku, kiedy Carlsen (aktualny mistrz świata od 2013 roku) i Kasparow (zdobywał ten tytuł w latach 1985-93) mierzyli się po raz pierwszy. Została zarejestrowana na potrzeby filmu "Książę Szachów" zrealizowanego przez norweską telewizję NRK i opublikowanego w 2016 roku. Oryginalne nagranie trwa ponad cztery minuty, więc znacznie dłużej niż wycinek publikowany w mediach społecznościowych.

"Te szachy są inne niż w czasach Fischera i Kasparowa"

Mecz w turnieju Reykjavik Rapid zakończył się sensacyjnym remisem, choć już po dwudziestu minutach Carlsen miał zdecydowaną przewagę i mówiło się, że może zdominować Kasparowa. Wtedy Rosjanin doszedł jednak do głosu i pomimo wielkiej presji zażegnał ryzyko kompromitacji. Miał wiele do stracenia, podczas gdy Carlsen na spotkaniu z mistrzem mógł tylko zyskać.

Minęło osiemnaście lat i Carlsen jest już porównywany do Kasparowa. "Można o nim mówić, że to ktoś na miarę legend jak Bobby Fischer i Garri Kasparow?" - pytał dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak Macieja Cybulskiego dwa lata temu, gdy Carlsena pokonał Jan Krzysztof-Duda. - Zdecydowanie tak! - odpowiedział wiceprezes Polskiego Związku Szachowego. - Carlsen nie zdobył tytułu mistrza świata raz, tylko zrobił to wielokrotnie. Jest najlepszy zarówno w szachach klasycznych, jak i szybkich. Jest nazywany Mozartem szachów, bez wątpienia słusznie. Te szachy są inne niż w czasach Fischera i Kasparowa, bo jest więcej dostępu do informacji, jest dużo pracy z komputerem, a też dookoła mistrza jest duży sztab ludzi. Istotna jest dieta, ważny jest sportowy tryb życia, dzisiaj szachista ma trening podobny jak piłkarz czy pływak, też bardzo musi dbać o swoją kondycję fizyczną, a nie tylko psychiczną - opisywał działacz.

