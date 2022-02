Polski 6-latek na wysokości 5364 m n. p. m. Przeszedł do historii. A to nie koniec

W niedzielę o godz. 10:05 czasu polskiego 6-letni Mikołaj Adamczyk przeszedł do historii jako najmłodszy zdobywca bazy pod Mount Everest (5364 m.n.p.m.). - Mikołaj jest szczęśliwy. Pyta kiedy robimy bazę pod K2 - w rozmowie z "Super Expressem" powiedział tata chłopca, Łukasz.

Dla 6-latka góry nie są niczym nowym. Wraz z tatą zdobył Giewont, Świnicę, Mnicha, Krywań, Rysy i szczyt Tofana di Rozes.

- Na początku spotkaliśmy się z falą dużego hejtu, że jak mogę z takim dzieckiem wyjść w góry, że to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Kiedy ludzie zaobserwowali, że to, co robimy, jest przede wszystkim z naciskiem na bezpieczeństwo, że jest odpowiednie zabezpieczenie, odpowiednie treningi, to wtedy nagle ta fala hejtu ucichła - powiedział ojciec chłopca w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

6-latek z Polski zdobył bazę pod Mount Everest

Za przygotowaniami do wyprawy na Mount Everest stał sztab ludzi – ratownicy, kardiolodzy, ortopedzi, producenci sprzętu. Mikołaj dostał najmniejszy na świecie czekan i raki na specjalne zamówienie. - Wiemy, że jest to wysokość ponad 5 tysięcy metrów i musimy zrobić wszystko, żeby ta wyprawa odbyła się bezpiecznie - w DD TVN mówił ojciec chłopca.

W niedzielę Adamczyk mógł pękać z dumy. "Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mamy najmłodszego Polaka na świecie, który 20 lutego o godz. 10.05 czasu polskiego zdobył zimą Everest Base Camp. Pobijając jednocześnie rekord świata wysokości wśród dzieci. Mikołaj osiągnął w zimowych warunkach wysokość 5364 m.n.p.m. Dziękujemy wszystkim za wiarę i wsparcie w nasz projekt Mikołaj Adamczyk Winter Expedition 2022" - napisał w mediach społecznościowych.

Następnym celem wyprawy ma być zdobycie szczytu Kala Pattar (5644 m.n.p.m.). Wyprawa ma zakończyć się w pierwszych dniach marca.