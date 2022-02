Polacy zadziwili świat. Na szczycie Everestu znaleźli karteczkę: "Jeśli chcesz się zabawić, zadzwoń"

– Jesteśmy na szczycie, czy nas słyszycie? – krzyczą do słuchawki Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy.

– Nie słyszę, powtórz, powtórz, gdzie jesteście? – odzywa się kierownik wyprawy Andrzej Zawada.

– Na szczycie Mount Everestu! Zimą! Polacy!

– Hurra! Hurra! Na szczycie! Halo, baza, są na szczycie! Ściskamy. Rekord świata!

REKLAMA

Zobacz wideo Bielecki: Akcja na Nanga Parbat złagodziła krytykę po Broad Peaku

Ta rozmowa – lub bardziej wymiana komunikatów – ze szczytu Mont Everestu 17 lutego 1980 r. przez radiotelefon Klimek przeszła do historii himalaizmu. Zimą najwyższy szczyt ziemi aż do tamtej chwili pozostawał niezdobyty. Choć ta historia skończyła się w sposób filmowy, to 42 lata temu w połowie lutego wydawało się, że biało-czerwona ekspedycja na Everest do Polski wróci z niczym.

Sześć ton konserw i sprzętu

Andrzej Zawada, kierownik wielu himalajskich wyjazdów, zimowy wyjazd na Everest przygotowywał przez kilka lat. Oprócz opracowania planu wyprawy sporo czasu zabrało przekonywanie władz Nepalu, by wydały na nią zgodę. Polacy już wcześniej o nią prosili, ale spotykali się z odmowami. Być może traktowano to jak pomysły z kosmosu. Pod koniec listopada 1979 r. do Polski trafił jednak telegram: "Licencja na działania górskie wydana w terminie od 31 grudnia do 15 lutego".

Takiego bagażu w strefie załadunku pracownicy lotniska na Okęciu jeszcze nie widzieli. Do Nepalu trzeba było wysłać sześć ton. Samo planowanie i kompletowanie tego, co wziąć, zajęło Zawadzie trzy miesiące. W 1979 r. na sklepowych półkach nie było przecież niczego.

- Ile tam musiało być w tych beczkach konserw z samym jedzeniem. Przecież jechaliśmy na 2-3 miesiące. Mam nadzieję, że Zawada nie kazał spakować ziemniaków - śmieje się dziś Krzysztof Wielicki. Na część pakunków trzeba było poczekać, bo zamiast do Nepalu zostały wysłane do Singapuru. Pod koniec grudnia wszystko było już jednak pod Everestem.

Sylwestra spędziło pod nim również 20 uczestników wyprawy. A potem ruszyli w poszukiwaniu szczęścia.

Po dramacie na Nandze Revol dochodziła do siebie miesiącami. Obwiniała Mackiewicza i siebie

W pierwszych dwóch tygodniach, gdy na niebie było sporo słońca, w Polakach było sporo optymizmu. W 12 dni założyli oni trzy obozy, ostatni na wysokości 7150 metrów. Nastąpiła też próba wejścia na Przełęcz Południową (7986 m) i założenia obozu czwartego. Ale nieudana.

Tę bliskość szczytu było jednak czuć, przynajmniej przez chwilę, wydawał się na wyciągnięcie ręki. Potem jednak pod Everestem karty rozdawał huraganowy wiatr. Ci, którzy zaszli wyżej, musieli się wrócić. Himalaiści przez trzy kolejne tygodnie nie mogli dotrzeć nawet do obozu trzeciego. Czas upływał, a zamiast wspinaczki lepiej szło czytanie książek. Wielicki wziął ze sobą "Paragraf 22" - powieść o absurdach wojny i sytuacji bez wyjścia.

"Stracił Everest, ale zyskał miłość"

Pod Everestem trwała walka. Do 9 lutego bilans wyprawy był niewesoły: odmrożenia, wyczerpanie, wyrywane namioty, upadki tych, którzy chcieli podjąć wyzwanie. Czołowy polski wspinacz Krzysztof Żurek przy poręczowaniu został porwany jednym podmuchem. Poleciał kilkanaście metrów i uderzył ramieniem w skałę. Wyprawa się dla niego skończyła, musiał wracać do kraju.

Przełom nadszedł 11 lutego, gdy Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki i Walenty Fiut na 8 tys. metrów zaczęli zakładać obóz czwarty. Trzy dni później Ryszard Szafirski wszedł około 150 m wyżej i na grani Everestu pozostawił butle z tlenem. Przez chwilę wydawało się, że sukces osiągnie doświadczony Andrzej Heinrich i towarzyszący mu Szerpa. Ta dwójka 14 lutego bez użycia tlenu doszła do poziomu 8 350 m. Tym samym pobiła zimowy rekord wysokości, ale zawróciła. Kierownik wyprawy zdawał sobie sprawę, że wejście na szczyt w wyznaczonym terminie jest niewykonalne. Poprosił władze Nepalu o przedłużenie terminu. Polacy dostali dodatkowe dwa dni. Tylko dwa. Rodziły się wątpliwości - czy to coś da? Liczba osób, które mogły o tym szczycie myśleć, była przecież ograniczona, a wiatr szalał dalej.

- W ostatnim momencie tam było cztery-pięć osób gotowych do wejścia wyżej, bo miały już aklimatyzację. Ja byłem z Waldkiem Fiutem. Cichy działał z Janem Holnickim, ale Holnicki miał nerwobóle. Myślałem, że pójdę na górę z Waldkiem. Ale do bazy przyszła jego narzeczona. No i Waldek zamiast do góry, poszedł na dół. A ja się pierwszy raz z Leszkiem związałem liną. Jakoś tak wyszło, że nigdy się razem nie wspinaliśmy, ale poczuliśmy wiatr w plecy. Wiedzieliśmy, że musimy wypełnić pewną misję. Że kończy się czas, że musimy ruszać. Ruszyliśmy. Jak się teraz spotykam z Waldkiem to sobie żartujemy. Waldek stracił Everest, ale zyskał miłość na wieki, bo narzeczona stała się jego żoną i do dziś są razem – wspomina Wielicki.

Góralska prognoza pogody oraz metoda prób i błędów

Tempo było rekordowe, w dodatku przy -41 stopniach Celsjusza. Dwóch żółtodziobów z dziesięcioletnim stażem wspinaczkowym, niewielkim doświadczeniem w górach najwyższych, zmagała się z wiatrem i szła przed siebie. Reszta modliła się, żyła nadzieją i się denerwowała. Nerwy puszczały wszystkim.

- Buty na korku. To była robota Zawady, byliśmy na niego wkurzeni. On miał pomysł jak zrobić ciepłe buty. To, że muszą być ze sztucznego tworzywa, to się zgadzaliśmy. One były jednak za wysokie. Miały za gruby spód, zrobiony z korka. Noga w kostce nie była sztywna, nie było w nich przyczepności. Chodziliśmy jak na koturnach – wspomina Wielicki, gdy pytamy o sprzęt. - Trzeba przyznać, że przynajmniej ciepłe były. To był jednak dowód, że liczy się nie sprzęt, a człowiek - dodaje z uśmiechem.

Wielicki i Cichy 16 lutego wieczorem doszli do obozu czwartego. Zjedli liofilizowany kotlet, chrupki i znaleziony na przełęczy chleb. Przypadkiem natrafili na odsłonięte przez wiatr składowisko plecaków z poprzedniej wyprawy. Chlebem nie pogardzili. Dobrze zakonserwowane, zapewne kilkuletnie pieczywo smakowało nieźle. W nocy udało się nawet trochę zdrzemnąć. Wraz ze wschodem słońca nastał decydujący o powodzeniu całej misji dzień. Obecnie działa to tak, że himalaista wyjmuje tablet lub telefon i sprawdza szczegółową prognozę pogody, wtedy wie czy jest sens wychodzić. A wtedy?

Adam Bielecki o sukcesie Nepalczyków: To nie moja dyscyplina sportu. Mam własne zdanie

- Wtedy śliniło się palec, wystawiało za namiot i było czuć czy będzie wiać, czy nie. Po góralsku - śmieje się Wielicki. I trochę poważniej dodaje: - Prognoz pogody nie było. Wyjścia odbywały się metodą prób. Szło się na chybił trafił. Albo przywitało cię słońce, albo z góry zwiał wiatr. Dziś jak ktoś nie ma wykresu satelitarnego, to nie ruszy tyłka z bazy – przyznaje himalaista.

Wielicki, który na wyprawę na Everest trafił w listy rezerwowej, wystawił palec z namiotu, założył spawalnicze okulary (nie miał profesjonalnych górskich) i razem z Cichym uznali, że można ruszać. Mimo że palec sugerował coś innego. O 6.20 śmiałkowie zakomunikowali bazie optymistyczne wieści: pogoda jest dobra, idziemy na szczyt. Ruszyli około 7. Dalej było siedem godzin bez kontaktu z bazą. Zawada wprowadził zasadę, że trzeba było się łączyć co dwie godziny i zdawać meldunki, ale na 8 tys. metrów nie miało to sensu. -Jak trwał atak szczytowy, to oczywiście się nie łączyliśmy, bo mieliśmy co innego w głowie - przyznaje Wielicki.

"Gdyby to nie był Everest, to chyba byśmy nie weszli"

Wybrali trudniejszą, ale krótszą trasę. 8400, 8600, 8848, zwycięstwo. Tuż po osiągnięciu szczytu, ok. 14:30, wyjęli dwukilogramowy radiotelefon Klimek, urządzenie, którego w Polsce używał GOPR. To wtedy w eter popłynęła cudowna wiadomość "Jesteśmy na szczycie, czy nas słyszycie?". By połączyć się z bazą, trzeba było jeszcze zdjąć najgrubsze rękawiczki i skręcić składającą się z 4 elementów antenkę oraz włożyć do urządzenia baterię. Ta zgodnie z zaleceniami obecnego na wyprawie inż. Bogdana Jankowskiego miała być trzymana w możliwie najcieplejszym miejscu. Niech pozostanie ono tajemnicą wspinaczy.

- Na ostatnim odcinku strasznie wiało, strasznie. Gdyby to nie był Everest, to chyba byśmy nie weszli - opisywał przez radiotelefon Wielicki.

Wielicki i Cichy na wierzchołku byli dość długo. Według relacji tego drugiego, nawet 40 minut, w ich butlach tlenu nie było już od ponad godziny, więc wdychali rozrzedzone powietrze. Mózg działał wolniej. Do tego dochodziło zmęczenie. A swoje trzeba było zrobić: tu zdjęcie, tam zdjęcie. Ale i przeczytanie znalezionej na szczycie kartki "For a good time call Pat Rucker 274-2602 Anchorage, Alaska, USA" ("Jeśli chcesz się dobrze zabawić, zadzwoń..."). Wiadomość zostawił tam dla żartu Ray Genet, ostatni przed nimi zdobywca Everestu w sezonie jesiennym. Himalaiści otworzyli też pakiet szczytowy. Był w nim m.in. różaniec od Jana Pawła II, który zostawili na górze, oraz termometr. Była też torebka na śnieg.

- To Krzysztof Cielecki (himalaista i fizyk – red.) został poproszony przez NASA o pobranie próbki śniegu ze szczytu. Naukowcy chcieli sprawdzić stopień jego zanieczyszczenia – opowiada nam Wielicki.

Więcej o himalaizmie znajdziesz na Gazeta.pl

Mordercza góra ze szklanym sufitem. Dlaczego K2 tak skutecznie zimą opiera się człowiekowi?

Po pół godziny ekscytacji zaczęła się druga połowa zdobywania szczytu. Zgodnie z górską zasadą, szczyt zdobyło się wtedy, gdy zejdzie się do pierwszej bazy, a nie stoi na jego wierzchołku.

- Zejście pamiętam dobrze, bo Leszek w którymś momencie zniknął. Ja pół roku wcześniej miałem odmrożenia i schodziłem wolniej, bo przy stawianiu nogi bolały mnie stopy. Miałem pęknięte przeszczepy palców. Schodziłem bokiem, czasem tyłem. Zrobiło się ciemno, mało widziałem, na powiekach miałem lód, byłem zmęczony i zestresowany, a na szerokiej przełęczy pojawił się kolejny problem. Nie mogłem znaleźć namiotu. W końcu na niego niemal wszedłem. Leszek już w środku coś gotował na palniku – wspomina Wielicki.

Gdy następnego dnia zdobywcy Everestu dołączyli do kolegów, były gratulacje, łzy szczęścia i dziesiątki opowieści, a potem powrót do Polski.

Początek polskich zimowych sukcesów

Cichy został setną osobą na wierzchołku Everestu, a Wielicki sto pierwszą. Chociaż teraz liczba zdobywców góry idzie w tysiące, to zimą na jej szczycie stanęło po Polakach jedynie trzech Japończyków i dwóch Koreańczyków. Ostatniego wejścia dokonano w 1993 r. Zdobycie Everestu rozpoczęło piękną erę polskich wypraw zimowych na ośmiotysięczniki. Polacy wspięli się jako pierwsi na 10 spośród 14 z nich (na Sziszapangme wraz z Włochem Simonem Moro).

O wyprawie z 1980 r. napisano wiele książek, a o jego zdobywcach powstały filmy. Po latach, podczas kolejnych rocznic, członkowie wyprawy czasem dowiadują się rzeczy, o których nie wiedzieli, zapomnieli, albo nie zwrócili na nie uwagi. Wielicki niedawno zdziwił się, że Cichy na szczyt zabrał ponoć klucz francuski. Jakby trzeba było w butli odkręcić reduktor.

- To już kupa lat. Człowiek ma też tendencje do fabularyzowania pewnych sytuacji. Ale czasem się zdarza, jak z kimś rozmawiam, patrzę na zdjęcie, że mamy dwie wersje tej samej historii, inaczej to pamiętamy. Ale nie ma to znaczenia. To była wyprawa z gatunku "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Byliśmy jedną wielką rodziną. To się liczyło - mówi nam Wielicki o wyczynie, który wspominany jest do dziś.

- Nie ma pan już alergii, jak koło 17 lutego dzwonią telefony, a cześć pytań zapewne od lat jest podobna? - pytamy na koniec rozmowy.

- W tym roku dzwoni pan akurat jako pierwszy. Nawet zapomniałem, że ta data zbliża. Nie męczy mnie to. W Europie długo nikt nie kojarzył Cichego i Wielickiego ze zdobycia Everestu zimą. Kojarzyli, że zdobyła go polska wyprawa. Jak pisały o nas media, dokonali tego "lodowi wojownicy". To było piękne, tego nikt nam nie zabierze.

W wyprawie na Mount Everest w 1980 roku uczestniczyli: Andrzej Zawada (kierownik), Józef Bakalarski (filmowiec), Stanisław Jaworski (filmowiec) Robert Janik (lekarz), Leszek Cichy, Krzysztof Cielecki, Ryszard Dmoch, Walenty Fiut, Ryszard Gajewski, Zygmunt A. Heinrich, Jan Holnicki-Szulc, Bogdan Jankowski, Janusz Mączka, Aleksander Lwow, Kazimierz W. Olech, Maciej Pawlikowski, Marian Piekutowski, Ryszard Szafirski, Krzysztof Wielicki, Krzysztof Żurek oraz pięciu Szerpów, którymi kierował sirdar Pemba Norbu