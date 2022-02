Denis Urubko niespodziewanie wznowił karierę. "Zdobyłem szczyt"

W 2018 roku Denis Urubko brał udział w akcji ratowniczej na Nanga Parbat, gdzie próbował pomóc próbującym zejść ze szczytu Elisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi. Został za to odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po tym wydarzeniu nie zrezygnował jednak z dalszych wypraw.

Denis Urubko ponownie zapisał się w historii. Zakończył wyprawę na Ganga Koshar

Bez większego rozgłosu Rosjanin z polskim paszportem zaliczył kolejny szczyt. Tym razem Urubko i jego trzej partnerzy - Anton Kravchenko, Andrew Shlyapnikov i Max Berngard zdobyli Ganga Koshar mający 6046 metrów n.p.m. Szczyt znajduje się w górach Karakorum, na pograniczu Pakistanu, Indii i Chin. Latem często jest uczęszczany z uwagi na krótkie podejście ze Skardu i prostą trasę. Zimą jednak do tej pory nikomu nie udało się do zdobyć. Urubko i jego partnerzy przeszli zatem do historii jako pierwsi, którym udało się to dokonać.

Już od jakiegoś czasu 48-latek zapowiadał, że może wrócić do wspinania. Na początek chciał jednak zrealizować krótszą trasę, co ostatecznie udało mu się zrealizować. Po pomyślnym pokonaniu trasy wraz ze swoimi partnerami bezpiecznie wrócili już do obozu bazowego, o czym Urubko poinformował Interię.

"Zdobyłem kolejny szczyt, jestem w drodze powrotnej do Islamabadu i Włoch" - poinformował w wysłanej z Pakistanu wiadomości. Włochy są krajem, w którym 48-latek mieszka na co dzień. Niewykluczone zatem, że już w niedalekiej przyszłości zdobywca m.in. Korony Himalajów i Karakorum zdecyduje się na kolejną wyprawę.