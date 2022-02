"Miliarder nieznający granic" w tarapatach. Nowe, wstrząsające zeznania

Daniel Snyder to amerykański miliarder (Forbes szacuje jego majątek na 4 mld dolarów) i od ponad 20 lat właściciel Washington Commanders (wcześniej Washington Redskins). Ale to także skandalista i bohater obyczajowych afer. Już w lipcu 2020 prestiżowy "The Washington Post" opublikował serię artykułów zarzucających mu, oraz jego bliskim pracownikom, liczne przypadki molestowania seksualnego i dyskryminowania. Aż 40 kobiet zgłosiło się do gazety i opowiadało o traumatycznych przeżyciach. Rok temu klub został ukarany przez NFL grzywną w wysokości 10 milionów dolarów. Teraz temat powraca.

Jak czytamy na "Fox Sports", była pracownica Washington Commanders podczas przesłuchania zdradziła, że była molestowana przez Dana Snydera. Tiffani Johnston, była cheerleaderka i klubowa szefowa marketingu, powiedziała, że Snyder dotknął jej uda pod stołem podczas kolacji zespołu, a później "agresywnie próbował ją wepchnąć do swojej limuzyny".

Co jeszcze mówiła? - Dowiedziałam się, że to nie był przypadek, że miałam usiąść przy Snyderze. Nie chodziło o to, by omówić interesy. Chodziło o to, by mnie dotykał pod stołem. Po kolacji popchnął mnie agresywnie w kierunku limuzyny, dotykając dolnej części moich pleców. Nauczyłam się już, jak powiedzieć "nie". Mimo że sytuacja była coraz bardziej niezręczna - relacjonowała.

Co robił Snyder? "Imprezy miliardera, który nie znał granic"

Choć Snyder nie przyznaje się do winy i odrzuca zarzuty, to przeprosił pracowników... za kulturę pracy w swoim klubie.

- Chciałbym znowu przeprosić za swoje zachowanie. I dodam, że w pełni popieram ludzi, którzy zostali poszkodowani i zgłosili się, aby opowiedzieć swoje historie. Moje zachowanie w przeszłości było nie do zaakceptowania, ale wysuwane zarzuty są jawnymi kłamstwami! Kategorycznie zaprzeczam tym doniesieniom - denerwował się właściciel klubu.

- Kultura pracy w Washington Commanders? Godna pożałowania. To były imprezy, jakby jakiegoś bractwa prowadzone przez miliardera, który nie znał granic. Po 20 latach molestowania seksualnego i nadużyć w Washington Football Team, drużyna i liga próbowały zamieść to wszystko pod dywan. Liga ukarała Snydera jedynie grzywną, a nawet odmówiła pisemnego raportu. Tylko tyle? - denerwowała się Melanie Coburn, była szefowa marketingu.