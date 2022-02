Boniek i Klepacka reagują na "aferę mailową". Opublikowali wymowne wpisy

Na portalu poufnarozmowa.pl pojawiły się kolejne e-maile, które mają pochodzić ze skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka. Najnowsza wiadomość, która pojawiła się w sieci, pochodzi z marca 2019 roku i miała zostać wysłana przez doradcę premiera Mateusza Morawieckiego - Mariusza Chłopika.

Chłopik wysłał zdjęcia z wydania "Super Expressu", które jeszcze nie pojawiło się w kioskach, a w którym poruszona została kwestia LGBT. "Wydaje mi się, że powinniśmy poszukać więcej osób, które ze świata celebrytów będą krytykować LGBT, na razie udało nam się z Z. Boniek i jutro Zosia Klepacka. Szukam dalej takich osób" - czytamy w mailu wysłanym przez Chłopika m.in. do premiera Morawieckiego, szefa KPRM Dworczyka, sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego czy ekspertki od PR Anny Plakwicz.

Osoby wymienione w mailach, które rzekomo miały krytykować LGBT, w ostry sposób zareagowały na zaistniałą sytuację. "Manipulacje Mariusza Chłopika mnie nie interesują" - napisał były prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

Boniek zgodził się też z dziennikarzem "Gazety Wyborczej" Rafałem Stecem, który wziął go w obronę i przypomniał jedną z niewielu wypowiedzi byłego prezesa PZPN w temacie LGBT.

Stec zasugerował też, że mogło dojść do zmanipulowania innej z wypowiedzi Bońka.

Boniek i Klepacka reagują na maile Dworczyka

Na sytuację zareagowała też Klepacka, która w przeszłości krytykowała uczestników "czarnego protestu" czy prezydenta Warszawy - Rafała Trzaskowskiego. - To manipulacje! Nikt się ze mną nie spotykał, nie zlecał pisania czegokolwiek ani udzielania wywiadów. Po prostu zadzwonił do mnie w tamtym czasie "Super Express" i zapytał, czy nie chciałabym porozmawiać - powiedziała Klepacka w rozmowie z portalem Sportowefakty.wp.pl.

I dodała: - Moi najbliżsi wiedzą, że mówię wprost o tym, co myślę. Wyrzucam to, co leży mi na sercu.

Warto dodać, że autor maila - Mariusz Chłopik - od 1 października pełni funkcję pełnomocnika zarządu Legii Warszawa ds. projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych.