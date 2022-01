Drony namierzyły ciało himalaisty. "Śmierć następuje po dwóch godzinach"

Corrado Pesce zmarł w argentyńskiej Patagonii. Utknął tam piątkowego poranka po tym, jak został ranny po spadnięciu lawiny. Jego ciało zostało sfotografowane przez drona 50 metrów pod platformą, na której spędził noc wraz ze swoim argentyńskim towarzyszem Tomasem Royem Aguilo, który przeżył.

- Udało nam się powiększyć obrazy drona przelatującego w pobliżu wypadku. Drony namierzyły ciało Corrado Pesce. Bez odpowiedniej ochrony śmierć z powodu hipotermii następuje po dwóch godzinach - przekazała tragiczną informację Carolina Codo, szefowa argentyńskiego Centrum Ratownictwa Alpejskiego El Chalten.

Tragiczny wypadek w Andach. Nie żyje włoski alpinista

Do tragicznego wypadku doszło na wschodniej ścianie, w bardzo niebezpiecznym obszarze, na którym ciągną się lawiny, po zdobyciu szczytu Cerro Torre na wysokości 3128 metrów w argentyńskich Andach. Pesce i jego kompan zostali zaskoczeni w nocy przez lawinę śniegu i kamieni. Aguilo zdołał powoli zjechać na linie i dostał się do ekipy ratunkowej, która następnie przetransportowała go do szpitala. Miał on złamany obojczyk i żebra. Doszło również do zapadnięcia płuca. Lekarze potwierdzili, że jego stan jest stabilny.

Aguilo zostawił Pesce poważnie rannego w małym schronieniu na ścianie. Włoch nie był w stanie poruszać się. Według doniesień miał złamaną miednicę i kręgosłup. Niestety służby ratunkowe nie były w stanie go uratować, ponieważ był on w niedostępnym miejscu, a dodatkowo akcję ratunkową utrudniła niekorzystna pogoda.

W mediach społecznościowych Codo dodała: - On może już nie żyć - napisała.

Pesce zmarł w wieku 41 lat. Włoch od 2009 r. był przewodnikiem po górach. Często organizował górskie wędrówki w Alpach, Himalajach i Patagonii.