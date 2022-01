Legendy MMA w jednym ringu! Fani czekali na tę walkę od lat. Marzenie się spełnia

Brock Lesnar i Bobby Lashley, bo o nich mowa, zawalczą podczas gali Royal Rumble. W stawce znajdzie się tytuł aktualnie posiadany przez "Bestię", byłego mistrza UFC w wadze ciężkiej. Jednak nie tylko Lesnar znany jest z walk MMA. Jego najbliższy przeciwnik, Bobby Lashley to była gwiazda federacji Bellator, drugiej najpopularniejszej federacji MMA w Stanach Zjednoczonych. Rekord czarnoskórego zawodnika wygląda imponująco, bowiem wynosi on 15-2. Ostatnią walkę w oktagonie, Lashley odbył w 2016 roku. Pokonał wówczas Josha Appelta (15-7).

REKLAMA

Zobacz wideo Polski wojownik zachwycił Amerykanów. "Czuję powiew czegoś wielkiego"

Starcie legend MMA w WWE! Fani czekali na to od lat

Choć, jak widać, Bobby Lashley wykręcał całkiem dobre liczby w MMA, to jednak Brock Lesnar jest zdecydowanie popularniejszy w tej dyscyplinie. Wszystko za sprawą występów w największej federacji MMA na świecie, UFC. Do dziś, wielu ekspertów uważa, że największą sławę UFC przyniósł właśnie Brock Lesnar. Zawodnik ten przyciągał uwagę swoimi niesamowitymi warunkami fizycznymi - nie bez przyczyny, dostał pseudonim "Bestia". W 2008 roku, pokonując Randy’ego Couture (19-11), zdobył tytuł UFC Heavyweight Championship. Rekord Lesnara w MMA wynosi 5-3. Ostatni pojedynek odbył, podobnie jak Lashley, 6 lat temu na gali UFC 200 w walce z Markiem Huntem. Oficjalnie, tamtą walkę uznaje się jednak za nieodbytą, po tym jak w organizmie Lesnara wykryto niedozwolone środki.

Kiedy obaj wrócili do WWE, wszyscy domagali się ich konfrontacji. Wreszcie, nastąpiło to na gali Day 1, która odbyła się na początku stycznia tego roku. Wówczas, uczestniczyli w starciu pięciu rywali o mistrzostwo WWE. Tamtego wieczoru, królował Brock Lesnar, jednak Bobby Lashley pokazał się z dobrej strony i zdołał nawet wyprowadzić na "Bestii" swoją firmową akcję, Spear. Dwa dni później, na Monday Night RAW, Lashley wygrał walkę o miano pretendenta i tak o to, dostaliśmy oficjalne potwierdzenie wymarzonej konfrontacji w starciu 1 vs 1.

Panowie mają już za sobą potyczki słowne. Doszło nawet do ceremonii ważenia, które są przecież symbolem gal MMA. Ostatecznie cięższy okazał się Lesnar, który w ostatnich tygodniach ewidentnie drwił ze swojego oponenta. Jak będzie na Royal Rumble? Czy Brock Lesnar obroni swoje mistrzostwo WWE? A może Bobby Lashley potwierdzi słowa o swojej dominacji? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie.

Galę WWE Royal Rumble z walką Brocka Lesnara i Bobby’ego Lashley’ego będzie można obejrzeć na żywo i legalnie za pośrednictwem WWE Network. Start transmisji w nocy z soboty na niedzielę o godz. 2:00.

Więcej o wrestlingu można przeczytać na mywrestling.com.pl