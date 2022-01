Rusza cykl warsztatów edukacyjnych 'Wybiegaj w Przyszłość'

Warsztaty „Wybiegaj w Przyszłość" to projekt dedykowany całej społeczności lekkoatletycznej, a w szczególności młodym sportowcom, ich rodzicom i trenerom. Będą to otwarte spotkania online, transmitowane na YouTube , podczas których poruszane będą zagadnienia dotyczące różnych aspektów kariery sportowej. Celem jest podnoszenie świadomości w obszarach m.in. metod ucznia się, dietetyki, regeneracji, psychologii, planowania kariery, rozwoju kariery dwutorowej, budowania marki osobistej sportowca, itd.

Marek Plawgo o blaskach i cieniach

Pierwszy warsztat poprowadzi Tomasz Smokowski, dziennikarz sportowy i twórca Kanału Sportowego. Gościem będzie Marek Plawgo - były lekkoatleta, rekordzista Polski na 400m ppł, multimedalista Mistrzostw Świata i Europy. Tematem spotkania będą "Blaski i cienie zawodowej kariery lekkoatlety".

Podczas spotkania Marek Plawgo opowie jak wygląda kariera zawodowca od kuchni. Na bazie swojego wieloletniego doświadczenia, podkreśli, na co zwracać uwagę zaczynając przygodę ze sportem, jakich błędów unikać, a także zdradzi, co cennego można zyskać na całe życie, będąc w środowisku lekkoatletycznym. Czeka nas więc dawka wiedzy i motywacji – nie tylko do podnoszenia swojego poziomu sportowego.

Jak sportowiec klasy światowej godził naukę z edukacją, czy trenując myślał o przyszłości? Jakie miał sposoby radzenia sobie ze stresem przez zawodami? Co uważa za swój największy sukces oraz za największą wpadkę? Te i wiele innych informacji Marek Plawgo zdradzi już w poniedziałek 31.01.2022 r. o godz. 19:00.

Jak wziąć udział w warsztacie?

Wystarczy w poniedziałek 31.01.2022 r. o godz. 19:00 wejść na kanał YouTube Fundacji Zdrowy Ruch lub profil Wybiegaj w Przyszłość na Facebooku i włączyć transmisję! W trakcie rozmowy będzie można na bieżąco zadawać pytania i włączyć się tym samym do dyskusji. Udział w warsztacie jest darmowy.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/2RIXPvbCI

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=k-DWhriTTl8

Link do Kanału YouTube Fundacji Zdrowy Ruch:

https://www.youtube.com/channel/UCOAkYCRAhJ6krowfza6pvqw

Zapraszamy do udziału!

Wybiegaj w Przyszłość to Program oferujący stypendia dla młodych biegaczy w kategoriach U16 i U18 oraz warsztaty edukacyjne dla całej lekkoatletycznej społeczności. Program organizowany jest przez Fundację Zdrowy Ruch – twórcę imprezy 1MILA oraz projektu Liga Biegowa.

Partnerami Programu „Wybiegaj w Przyszłość" są: Bank Pekao S.A., Salomon, Kanał Sportowy i Sportfolio.