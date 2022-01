Nie żyje Tadeusz Fogiel. "Wspaniały przyjaciel polskich sportowców"

- R.I.P Tadeusz Fogiel (urodzony 20.09.1946 w Byczynie, zmarł 22.01.2022 w Paryżu). Profesor sztuki poligraficznej, menedżer piłkarski, wspaniały przyjaciel polskich sportowców, kochał lekkoatletykę, patriota - napisał na Twitterze Roman Kołtoń, który jako pierwszy poinformował o śmierci Polaka.

- Smutny dzień. To był zaszczyt Cię znać i mieć Twoją sympatię, Tadziu. Dobrze to Roman zdefiniował. Kochał sport, Polskę i ludzi. Patriota. Z żadnym polskim piłkarzem nie musiał mieć papierów. Traktowali go jak tatę, wujka, przyjaciela. Uczciwy tak mocno, jak tylko się da. R.I.P. - dodał Mateusz Borek.

- Wspaniały Tadee’! Zawsze pomocny, zawsze otwarty. Dla Polaków, polskich sportowców wiecznie uśmiechnięty i z radością przyjazny… Profesor. Profesor sztuki bycia dobrym kolegą! - napisał Marin Lepa, który współpracował z nim w Polsacie Sport.

W ostatnich latach Fogiel był znany głównie jako ekspert Polsatu Sport od francuskiej piłki, oraz jako korespondent "Przeglądu Sportowego". Udzielał się też na łamach Sport.pl.

Wcześniej, przez wiele lat, był agentem piłkarskim. Współpracował m.in. z Henrykiem Kasperczakiem. Pośredniczył przy wielu transferach polskich piłkarzy do Ligue 1.

Zmarł w wieku 76 lat. Wiadomo tylko, że od listopada ubiegłego roku poważnie chorował.

Redakcja Sport.pl składa szczere kondolencje rodzinie zmarłego i jego przyjaciołom