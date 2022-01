Anita Włodarczyk reaguje na wyniki Gali Mistrzów Sportu

Anita Włodarczyk w sobotni wieczór odebrała nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca Roku 2021. Przegrała tylko z jednym z najlepszych piłkarzy świata - Robertem Lewandowskim.

"Dwa lata dla sportowca to "chwila moment"

Trzykrotna mistrzyni olimpijska nie kryła radości z drugiej pozycji i dostania już dziesiątego czempionu.

- Każda gala i każde wyróżnienie cieszą. Naprawdę cieszę się, że po raz dziesiąty czempion trafił w moje ręce. W ostatnim czasie stałam się kolekcjonerką różnych nagród. Tym czempionem piszę historię - powiedziała po Gali Mistrzów Sportu Anita Włodarczyk w rozmowie z Polsatem Sport.

Zdradziła również, że teraz najważniejszy cel to igrzyska olimpijskie w Paryżu, które odbędą się w 2024 roku.

- Dwa lata dla sportowca to "chwila moment". Będę przygotowywała się do igrzysk w Paryżu. Oby tylko zdrowie dopisało. Mam 36 lat. Ja i Robert Lewandowski jesteśmy wzorami dla młodych sportowców. Gdyby mnie ktoś zapytał u progu mojej kariery, że będę rzucała w wieku 36 lat, to w życiu bym o tym pomyślała. Cieszę się, że przełamujemy pewne stereotypy - dodała Anita Włodarczyk.

Sportowcy z największą liczbą zwycięstw w Plebiscycie "PS" to Justyna Kowalczyk (5 razy), Irena Szewińska, Stanisława Walasiewicz, Adam Małysz (4). Zwycięzcą za 2020 rok został Robert Lewandowski, ale teraz napastnik Bayernu Monachium miał sporą konkurencję w postaci medalistów olimpijskich.

Wszystko dlatego, że w czołowej dziesiątce zabrakło Igi Świątek i Huberta Hurkacza, czyli najlepszych polskich tenisistów, a także skoczków narciarskich - Kamila Stocha, Dawida Kubackiego czy Piotra Żyły. Czołową "10" tworzyli Robert Lewandowski, ośmioro medalistów olimpijskich z Tokio oraz wicemistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik.