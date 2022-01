Nagła zapaść w finale MŚ! Fenomenalne widowisko i wielki powrót na tron

Śpołeczność darta na całym świecie czekało na ten moment bardzo długo. W poniedziałkowy wieczór, 3 stycznia fani mieli poznać kolejnego mistrza świata, który zastąpi na tronie Gerwyna Price'a. W wielkim finale zmierzyli się dwaj zdecydowanie najlepsi zawodnicy w tej edycji turnieju, czyli doświadczony Peter Wright (Szkocja, 2) i wchodzący dopiero na najwyższy światowy poziom Michael Smith (Anglia, 9).

Na papierze faworytem wydawał się być Wright, który jest profesjonalnym zawodnikiem od 1987 roku, jest wiceliderem rankingu i ma już na swoim koncie jedno mistrzostwo świata. Zdobył je dokładnie dwa lata temu, kiedy to udało mu się zdetronizować Holendra Michaela van Gerwena. Pociągnęło to za sobą kolejne pasmo sukcesów - mistrzostwo Europy, turniej Masters, a w poprzednim roku World Matchplay i Players Championship Finals.

Michael Smith natomiast dopiero niedawno wbił się do pierwszej "dziesiątki" rankingu. Po drodze do finału rozegrał kilka niesamowitych meczów i zdecydowanie zasłużył sobie na tę szansę. W końcu w półfinale wyeliminował dotychczasowego mistrza - Gerwyna Price'a.

Niewiarygodna końcówka finału mistrzostw świata. Niezrozumiałe zaćmienie Michaela Smitha

Mecz nie zaczął się dobrze dla żadnego z zawodników. Obaj panowie pudłowali nawet w najprostszych rzutach, a po ich twarzach było widać nerwowość. Ich niezwykłe statystyki z tej edycji turnieju poszybowały mocno w dół, ale na szczęście sytuacja dość szybko się odwróciła. Pomimo kiepskiej gry to Wright wygrał dwa pierwsze sety po 3:1, jakby udowadniając przewagę doświadczenia.

Dopiero wtedy przebudził się Michael Smith. Najpierw doprowadził do wyrównania, a potem złapał dobry rytm i dzięki wielu "maksom" wyszedł w pewnym momencie na prowadzenie 4:3. Wtedy to sytuacja Wrighta robiła się nieciekawa. W jego poczynaniach znów pojawiło się sporo nerwowości, ale udało mu się doprowadzić do wyrównania. To jednak Anglik wygrał dziewiątego seta i w decydującym momencie rywalizacji prowadził 5:4. W tym momencie jednak stało się coś absolutnie niewytłumaczalnego.

W dziesiątym secie Michael Smith prowadził już 2:0 i wszystko wskazywało na to, że odskoczy Wrightowi na 6:4. Nagle jednak Anglik doznał niezrozumiałego zaćmienia i z kolejnych dziesięciu legów... wygrał zaledwie jeden, ten przedostatni. Szkot nie miał najmniejszych problemów z wykorzystaniem problemów swojego przeciwnika i po 150 minutach gry mógł po raz drugi w karierze znieść to najważniejsze trofeum i zgarnąć pół miliona funtów nagrody.

