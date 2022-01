Niesamowita seria! "Za to kochamy mistrzostwa świata!" [WIDEO]

Trwają mistrzostwa świata w darcie w słynnym Alexandra Palace w Londynie. Mistrzostwa weszły już w decydującą fazę - w sobotę rozgrywano spotkania ćwierćfinałowe. W jednym z nich spotkali się Gerwyn Price, lider światowego rankingu, i Michael Smith, rozstawiony w turnieju z "9".

Od początku spotkania obydwaj wymieniali się wygranymi setami. W czwartym secie Price dokonał niezwykłego osiągnięcia - zakończył lega już w 9. lotce. - Tak jest! Brawo Gerwyn Price! O to chodzi, za to kochamy mistrzostwa świata! - emocjonowali się komentatorzy TVP, a gratulacje Walijczykowi złożył od razu także Smith.

Na niewiele się to jednak zdało, bo całego seta i tak wygrał Smith, doprowadzając do remisu 2:2. Obydwaj dalej wymieniali się wygranymi setami, do stanu 4:4. W decydującym secie lepszy okazał się Smith, który w całym meczu aż 16 razy rzucił "180". Dla porównania Price zrobił to tylko 6-krotnie. I to Michael Smith awansował do półfinału mistrzostw świata.

Smith w sobotę w półfinale mistrzostw świata w darcie zmierzy się z Jamesem Wadem, który pokonał w sobotę Mervyna Kinga 5:0. W drugim zmierzą się Peter Wright i Gary Anderson. W niedzielę obydwa półfinały rozpoczną się o 20:30. Finał tegorocznych mistrzostw już w poniedziałek, 3 stycznia.