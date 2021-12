Bartosz Soćko pokonał Magnusa Carlsena na MŚ! "Norweg jest wściekły. Poci się z nerwów"

We wtorek zakończyły się mistrzostwa świata w szachach. W Warszawie niespodziewanie triumfował 17-latek Nodirbek Abdusattorow, zaś Magnus Carlsen, jeden z najlepszych zawodników w historii, był dopiero trzeci. Norweg twierdzi jednak, że to przez regulamin, który był niesprawiedliwy. Carlsen nie zamierzał jednak schować się w cień, tylko walczyć na kolejnych turniejach. W środę rywalizował na MŚ w szachach błyskawicznych, które też odbywają się na Narodowym. Choć i tego dnia nie będzie pewnie najlepiej wspominał.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażające sceny. Lekarze pokazują zmiany w czaszce Mameda Chalidowa. "Cała szczęka jest odłamana"

Norwega pokonał Bartosz Soćko, który zarazem jest trenerem polskiej kadry. - Już na początku starcia Magnus jest w kłopotach! Jest wściekły i zaczyna się pocić z nerwów - relacjonowali komentatorzy.

Dla Polaka było to piąte zwycięstwo na tym turnieju. Warto dodać, że obaj przystąpili do meczu z kompletem punktów, a rywalizowali na pierwszej szachownicy. Do rozegrania pozostało jeszcze 16 meczów.

Soćko ma 43 lata, a tytuł arcymistrza zdobył w 1999 roku, gdy Carlsen miał zaledwie 9 lat. Dwukrotnie był mistrzem Polski w szachach klasycznych. Soćko to znane nazwisko w Polsce. Monika - żona Bartosza - jest wielokrotną mistrzynią Polski oraz pierwszą w historii polską szachistką, która otrzymała męski tytuł arcymistrza.

Zadyma przed galą Prime MMA! Jaś Kapela niespodziewanie zaatakował. Szybki strzał

Carlsen, czyli celebryta szachowy

Magnus Carlsen stał się twarzą światowych szachów. Nie tylko wybitnym sportowcem, ale i celebrytą. I to od dawna. Jako 13-latek uzyskał tytuł szachowego arcymistrza, jako drugi najmłodszy gracz w historii. W wieku 19 lat przewodził w rankingu najlepszych szachistów, młodszego od niego na pierwszym miejscu historia nie miała. Trzy lata później był już mistrzem świata. Zresztą ciągle jest jedynym graczem, który w tym samym roku zdobył mistrzostwo świata w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych, jedynym człowiekiem, który w rankingu uzyskał 2882 punktów.

Don Kasjo rusza z nową federacją! Hitowe freak fighty na pierwszej gali Prime MMA

Norwegia oszalała na jego punkcie. Turnieje z jego udziałem transmituje tamtejsza telewizja publiczna, oglądają je nawet laicy. Dodatkowo Carlsen łączy wielki sport z wielkim biznesem. Obecnie jego Play Magnus Group, która "dostarcza najlepsze usługi online dla rosnącej liczby szachistów na całym świecie", zatrudnia setki pracowników i jest wyceniana niemal na 150 mln euro.