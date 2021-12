Norweskie media grzmią po zwycięstwie Carlsena nad Dudą. "Zmiażdżył"

Jan-Krzysztof Duda kapitalnie rozpoczął rywalizację pierwszego dnia mistrzostw świata w szachach szybkich i błyskawicznych. Polski arcymistrz wygrał cztery pierwsze partie, dopiero w piątej zremisował. Bilans 4,5 punktu po pięciu rozegranych partiach pozwalał mu być liderem po pierwszym dniu turnieju, rozgrywanego na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Drugi dzień rozpoczął się zdecydowanie gorzej dla Polaka. Duda wygrał dwie z czterech partii, przez co stracił prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw. Jeżeli Polak myśli o medalu, będzie musiał we wtorek rozegrać wręcz perfekcyjne partie. Wtorek będzie ostatnim dniem mistrzostw w szachach szybkich. Magnus Carlsen po dziewięciu rundach jest liderem z wynikiem 7,5. Trzech kolejnych graczy ma 7 punktów, za nimi plasuje się Jan Krzysztof Duda z 6,5 pkt na koncie, zajmujący piątą lokatę.

Norweskie media: Carlsen zmiażdżył Dudę

Zwycięstwo Magnusa Carlsena nad Janem-Krzysztofem Dudą mocno opisywały norweskie media. Zdaniem telewizji NRK, Norweg zmiażdżył Polaka, choć trzeba podkreślić, że to on był w teoretycznie łatwiejszej sytuacji - w ich pojedynku to Carlsen grał białymi.

Sam Carlsen podkreślał po zakończeniu partii, żeby w jego pojedynku z Dudą było dużo chaosu. - Trudno określić tę partię. Poszedłem na wymianę, choć nie uważałem, że to mi da zwycięstwo. Dlatego było to dla mnie nieco zaskakujące - powiedział Norweg, który nie ukrywał, że nie czuje się zadowolony ze swojej gry. - Grałem już o wiele lepiej. Nie czuję, żebym prezentował się dobrze. Staram się jednak wykorzystywać swoje okazje do uzyskania przewagi - dodał, cytowany przez NRK.

Mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych potrwają do 30 grudnia. Przez pierwsze trzy dni zawodnicy rywalizują w szachach szybkich – początek zmagań każdego dnia o godz. 15. Z kolei 29 grudnia od godz. 15 i 30 grudnia od godz. 14 w szachach błyskawicznych. Turniej w szachach szybkich zostanie rozegrany na dystansie trzynastu rund, a w szachach błyskawicznych na dystansie dwudziestu jeden rund.