Chciał sam leczyć "małego wirusa". Wypisał się ze szpitala. Miał 41 lat

Frederic Sinistra pod koniec listopada udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitala, w którym znalazł się po zakażeniu koronawirusem. Trzykrotny mistrz świata w kickboxingu trafił na oddział intensywnej terapii, gdzie oddychał przez rurkę z tlenem. 41-latek podjął jednak decyzję o wypisaniu się ze szpitala, by kontynuować leczenie w swoim domu w Belgii.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażające sceny. Lekarze pokazują zmiany w czaszce Mameda Chalidowa. "Cała szczęka jest odłamana"

Nie żyje trzykrotny mistrz świata w kickboxingu. Był zakażony koronawirusem

Minęły nieco ponad dwa tygodnie, gdy w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o jego śmierci, którą przekazała jego żona. 13 grudnia Sinistra osobiście publikował jeszcze zdjęcie na Instagramie, jednak dwa dni później zmarł.

Rugbysta zginął po meczu el. Pucharu Świata. Nie opublikują żadnych szczegółów

I choć błyskawicznie powiązano jego śmierć z powikłaniami związanymi z zakażeniem koronawirusem, jego żona zaprzeczyła tym doniesieniom. - Stawiam to za swój punkt honoru i będę walczyć do końca, aby przywrócić prawdę i oczyścić jego imię. Mój mąż nie zmarł na covid i nigdy nie zgodziłby się na wykorzystanie tego, co się z nim stało, by siać strach i zachęcać do szczepień - napisała za pośrednictwem jego konta na Instagramie.

Sinistra zasłynął wcześniej ze swoich ostrych komentarzy, buntując się przed szczepieniami. Przyznawał, że "mały wirus" nie jest w stanie go pokonać i sprzeciwiał się wszelkim obostrzeniom, narzuconym przez brytyjski rząd.