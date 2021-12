Hiszpański rugbysta zmarł w wyniku wypadku po meczu eliminacji Pucharu Świata

Do śmiertelnego wypadku doszło w Holandii, gdzie Kawa Leauma był z kadrą, która grała w meczu eliminacji Pucharu Świata, który był jednocześnie rywalizacją w turnieju Six Nations B. Hiszpania wygrała z gospodarzami 52:7.

Po upadku z 8 metrów atleta trafił do szpitala w Amsterdamie. Tam został poddany dwóm operacjom. Zmarł we wtorek, 21 grudnia.

Rugbista nie żyje. Tragiczny wypadek w Holandii

- Z żalem informujemy o śmierci naszego zawodnika - czytamy w oświadczeniu hiszpańskiej federacji rugby. W treści oświadczenia czytamy, że przedstawiciele federacji nie opublikują żadnych szczegółowych informacji o tragicznym wypadku. To decyzja, którą podjęła żona Leaumy - informuje FERugby (Federación Espanola de Rugby).

Niektóre media pisząc o wypadku nazywają go "dziwnym".

Urodzony w Auckland w Nowej Zelandii Kawa Leauma w młodości występował w reprezentacji Samoa do lat 20 oraz w klubie Sydney Rays. Po przeprowadzce do Hiszpanii zaczął współpracę z klubem Ordizia i XV del León. Do Amsterdum pojechał, aby wystąpić w meczu reprezentacji. Ostatecznie jednak nie zagrał, ponieważ nie posiadał odpowiednich dokumentów. Po meczu obie drużyny bawiły się w hotelu i to wtedy doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia.

Kondolencje złożył były kapitan reprezentacji Anglii w rugby oraz szef światowej federacji rugby, Bill Beaumont. - Jestem głęboko zasmucony wiadomością o śmierci reprezentanta Hiszpanii, Kawaego Leaumy. Szczere kondolencje dla rodziny i kolegów z drużyny - czytamy na Twitterze.