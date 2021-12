Polak pobił rekord świata w układaniu kostki Rubika! Co za czas [WIDEO]

Zobacz wideo Alarm w kadrze skoczków! Czarne chmury.| Kto trenerem siatkarzy? [SPORT.PL LIVE #2]

Tymon Kolasiński tego niesamowitego wyczynu dokonał na zawodach Cubers Eve Lubartów, które odbywają się w Lubartowie. Pochodzący z Poznania zawodnik kostkę Rubika układał średnio w 5,09 sekundy. Po pobiciu rekordu Kolasiński krzyknął z radości, a potem padł na kolana i w objęcia swoich bliskich.

Kolasiński z rekordem świata

Tymon Kolasiński miał pięć prób ułożenia Kostki Rubika. Zrobił to w czasach: 4,73, 4,83, 5,24, 6,57 oraz 5,20 sekund. Rewelacyjny średni czas układania kostki Rubika przez Polaka sprawił, że pobił on rekord świata. Dotychczas należał on do Amerykanina Maksa Parka. Podczas zawodów Missuola 2021 miał on wynik 5,32 sekund.

Tymon Kolasiński jest drugim Polakiem w historii, który pobił rekord świata. W 2009 roku dokonał tego Tomasz Żołnowski. Miał wtedy czas 10,07 sekund.

Przypomnijmy, że Kolasiński na początku grudnia zajął drugie miejsce w ostatniej rundzie Pucharu Świata w układaniu kostki Rubika - Red Bull Rubik’s Cube World Cup. W finale przegrał tylko z Maksem Parkiem.

