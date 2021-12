Halo, Conor McGregor? Mateusz Gamrot wypalił tuż po walce. Nokaut

Mateusz Gamrot odniósł trzecie z rzędu zwycięstwo w UFC. W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu nasz zawodnik pokonał w 2. rundzie Brazylijczyka - Diego Ferreirę.

REKLAMA

Zobacz wideo Błachowicz o porażce z Teixeirą: Zrobiło mi się ciemno przed oczami i klepałem

O zwycięstwie Polaka z 12. zawodnikiem UFC w kategorii lekkiej zdecydowała akcja w 2. rundzie. Niespełna dwie minuty przed końcem walki Polak obalił przeciwnika i zaatakował zza jego pleców. Gamrot zadał Brazylijczykowi potężny cios kolanem, który całkowicie odebrał jego rywalowi chęć do walki.

Gamrot show w UFC! Trzecie zwycięstwo z rzędu. Ferreira nie chciał walczyć

Po tym ciosie Ferreira zasygnalizował sędziemu, że nie chce dalej walczyć, jednak ten pojedynku nie przerwał. Nieświadomy sytuacji Gamrot zaczął dusić rywala i dopiero w tym momencie arbiter zorientował się, że Brazylijczyk już się nie broni. Sporo wskazuje na to, że Polak złamał rywalowi żebro.

Gamrot zakpił z McGregora i zaapelował do Chandlera

Po walce Gamrot nie ukrywał wielkiej ekscytacji. - 2023! 2023 będzie moim rokiem! - krzyczał do kamer zawodnik, który dzięki wygranej najpewniej wskoczy do pierwszej piętnastki organizacji. Był to jednak tylko początek show, jakie Polak dał po zakończeniu pojedynku.

- Każdy chce walczyć z Conorem McGregorem, ale kim on jest? On był dobry pięć lat temu, a teraz jest biznesmanem, a nie prawdziwym wojownikiem - wypalił Gamrot w rozmowie przeprowadzonej w oktagonie tuż po walce.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

I dodał: - Hej, Michael Chandler, mówiłeś, że chcesz walczyć z Conorem. W UFC masz bilas 1-2! Hej, wyjdź ze mną! Podobno jesteś zapaśnikiem, także zróbmy to - zmierz się ze mną! Życzę ci wszystkiego najlepszego, szybkiego powrotu do zdrowia i w przyszłym roku się zmierzmy!

Wstrząsające sceny po walce Chalidowa z Soldiciem. "Jezu, czy on w ogóle żyje?"

McGregor to jedna z legend UFC. Irlandczyk jest byłym mistrzem organizacji w wagach piórkowej i lekkiej. Kilka lat temu uważany był za jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego zawodnika bez podziału na wagi. Ostatnie lata nie są jednak dla niego najlepsze.

W październiku 2018 roku McGregor przegrał z Chabibem Nurmagomiedowem, tracąc pas w wadze lekkiej. Chociaż w styczniu zeszłego roku Irlandczyk efektownie pokonał Donalda Cerrone, to później przegrał dwie walki z Dustinem Poirierem.

35-letni Chandler (22-7) to były pretendent do pasa UFC w wadze lekkiej. Amerykanin, były mistrz organizacji Bellator, przygodę w UFC zaczął w styczniu tego roku, pokonując Dana Hookera. W maju tego roku Chandler przegrał z Charlesem Oliveirą walkę o pas w wadze lekkiej, a w listopadzie pokonał go też były tymczasowy mistrz wagi lekkiej - Justin Gaethje.