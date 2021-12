"Krwawa afera". Brutalny atak na sędziego. To miała być tylko zabawa

Rzadko kiedy widzimy ataki na sędziów podczas wydarzeń sportów walki. Devon Nicholson postanowił niechlubnie wyróżnić się i poważnie uszkodzić sędziego Lando Deltoro. Wrestler zaatakował arbitra z użyciem tępego narzędzia, podduszał go i wyrządził mu rany cięte na głowie, przez co Deltoro trafił do szpitala. W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia sędziego.

Arbiter zaatakowany przez wrestlera skończył w szpitalu. "Nie mamy innego wyboru"

Stanowisko w sprawie zajął Jerry Bostic, promotora World Class Revolution, który poinformował organizację o konkretnych szczegółach dotyczących bardzo kontrowersyjnej sytuacji, która miała miejsce w Teksasie. Decyzję, jaka zapadła wobec Devona Nicholsona, opublikowano we wtorek, 14 grudnia.

World Pro Wrestling nie ma innego wyboru w tych okolicznościach, jak tylko usunąć "The Blood Hunter" z naszego następnego show i iść dalej, ponieważ jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy przyjaznym dla rodzin show i środowiskiem dla wszystkich; i nie możemy mieć żadnego związku z takimi incydentami

- czytamy na oficjalnej stronie World Pro Wrestling.

Brutalny atak wrestlera można obejrzeć na nagraniu poniżej. Dziwić może natomiast brak reakcji osób trzeci na wydarzenia, które miały miejsce w ringu. Inni sędziowie oraz osoby postronne zebrane wokół jedynie obserwowały "walkę" wrestlera z arbitrem. Dopiero, gry Deltoro zalał się krwią, do ringu weszła kobieta, która odciągnęła Nicholsona.

Wiele rzeczy w wrestlingu jest reżyserowanych i to również było, choć wiele wskazuje na to, że zawodnik zdecydowanie za mocno wczuł się w rolę i wyszedł mocno poza napisany wcześniej skrypt. Choć początkowo miała być to tylko zabawa i show, to skończyło się krwawą aferą.