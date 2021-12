TVP zagrała na nosie konkurencji? "Królowa jest nasza"

Sporo emocji wzbudziła w ostatnim czasie sprawa praw telewizyjnych do Pucharu Świata w skokach narciarskich. Walka o nie toczyła się bardzo długo i ostatecznie zakończyła się dość niespodziewanie. Po wielu latach możliwość pokazywania skoków na rzecz TVN straciła Telewizja Polska. Obecnie TVP może prowadzić transmisje jedynie z konkursów, które odbywają się w Polsce.

TVP nabyła nowe prawa. "Jesteśmy najbardziej wiarygodnym partnerem"

Po utracie skoków Telewizja Polska postanowiła przejść do ofensywy i już widać jej pierwsze efekty. W piątek na stronie sport.tvp.pl poinformowano oficjalnie o zakupieniu praw do pokazywania najważniejszych imprez lekkoatletycznych na lata 2024-2029. Są to przede wszystkim mistrzostwa świata, ale również między innymi mistrzostwa świata w sztafetach. Nowa umowa to przedłużenie tej obecnej, którą Telewizja Polska zawarła z World Athletics do 2023 roku i zapewnia wyłączność na terenie Polski.

- Na bardzo szybko zmieniającym się rynku trzeba zawsze być dwa kroki przed konkurencją. Dlatego też pozyskaliśmy kolejne istotne prawa aż do 2029 roku i tym razem już na zasadzie pełnej wyłączności - powiedział dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski, cytowany przez sport.tvp.pl. - Pozyskanie tej licencji to przykład, że jeśli przetarg jest uczciwie i otwarcie prowadzony, wtedy największe szanse na zwycięstwo ma telewizja publiczna. Jesteśmy najbardziej wiarygodnym partnerem dla najważniejszych światowych organizacji sportowych takich jak FIFA, UEFA czy World Athletics. Lekkoatletyka i TVP Sport to idealne połączenie i dowód na to, że jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieją się wielkie rzeczy dla polskiego sportu - dodał.

W ramach nowej umowy TVP pokaże trzy edycje lekkoatletycznych mistrzostw świata (2025, 2027 i 2029) oraz halowych mistrzostw świata (2024, 2026, 2028). Oprócz tego widzowie telewizji publicznej będą mogli obejrzeć także: MŚ w biegach ulicznych, MŚ U-20, MŚ w biegach przełajowych oraz drużynowe MŚ w chodzie.