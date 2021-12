Znamy mistrza świata w szachach! Kapitalna seria

Rozgrywana w Dubaju walka o mistrzostwo świata od samego początku była wyrównana. Pięć pierwszych meczów zakończyło się remisem. Wisienką na torcie był szósty pojedynek. Zawodnicy wykonali w nim 136 ruchów, na które potrzebowali 7 godzin i 45 minut. To był zatem najdłuższy mecz w historii mistrzostw świata. Poprzedni, ponad 40-letni rekord (124 ruchy), ustanowiony został podczas meczu pomiędzy Anatolijem Karpowem i Wiktorem Korcznojem w 1978 roku - pisał w swoim podsumowaniu Kacper Sosnowski.

Magnus Carlsen obronił tytuł mistrza świata!

Po dziesięciu partiach Carlsen prowadził 6,5 do 3,5. Bitwa o mistrzostwo świata składająca się z 14 partii, mogła zakończyć się w piątek. 7,5 punktu daje bowiem końcową wygraną. Rosjanin, by zachować szanse na sukces, nie mógł zatem piątkowej 11. rundy przegrać.

Niestety, przegrał. Po jedynie 49 ruchach i nieco ponad trzech godzinach gry Niepomniaszczij poddał partię. To oznaczało, że Magnus Carlsen obronił tytuł mistrza świata w szachach. Norweg tym samym zostaje niepokonany w pojedynkach o ten tytuł od 2013 roku. I niepokonany zostanie co najmniej do 2023 roku, gdy będzie kolejna okazja do walki o tytuł mistrza świata.

- Oczywiście, czuję ulgę - powiedział Carlsen chwilę po zakończeniu decydującej partii. - Zawsze możesz wskazać rzeczy, które mogłeś zrobić inaczej w każdej partii. Ogólnie jestem jednak zadowolony z mojej gry i bardzo dumny z mojego wysiłku w szóstej partii. To położyło podwaliny pod ten sukces - dodał, oceniając swoją grę.

- Po pięciu partiach było pięć remisów i miałem bardzo, bardzo małe szanse, by zagrać o cokolwiek więcej. Wszystko jednak zaskoczyło, a potem poszło po mojej myśli. Nie spodziewałem się, że wyjadę z tytułem mistrza świata - podsumował cały pojedynek Magnus Carlsen.

Niepomniaszczij został zapytany po pojedynku o to, co mógł zrobić lepiej. - Gdybym wiedziałem, co robię źle, z pewnością zmieniłbym to jeszcze podczas gry - podkreślił. - Te błędy, które tutaj popełniłem, właściwie nie przydarzyły mi się nigdy. W mojej karierze przegrałem głupio kilka partii, ale nigdy tak wiele w tak krótkim czasie - podkreślił Rosjanin.