Dwukrotny mistrz olimpijski aresztowany. Jest podejrzany o gwałt na nieletniej

Agencja AFP podała, że sprawa dotyczy wydarzeń, do których miało dojść w 2016 roku. Były już sportowiec został zatrzymany w sprawie gwałtu na nieletniej w czwartkowy poranek w Paryżu, po czym przetransportowano go do aresztu policyjnego w Miluzie. Śledczy prowadzą śledztwo w jego sprawie i do tego czasu będzie przebywał w celi.

Szereg sukcesów Yannicka Agnela

Największe sukcesy w karierze Yannick Agnel święcił podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012, kiedy to sięgnął po dwa złote medale (200 m stylem dowolnym i 4 x 100 m stylem dowolnym), a także srebro w sztafecie 4 x 200 m stylem dowolnym.

29-latek jest także dwukrotnym mistrzem świata z 2013 roku z Barcelony (200 m stylem dowolnym i 4 x 100 m stylem dowolnym), a także mistrzem świata z krótkiego basenu z Dubaju z 2010 roku (4 x 100 m stylem dowolnym).

Na liście osiągnięć francuskiego pływaka znajdują się również złoty medal mistrzostw Europy z Budapesztu z 2010 roku (400 m stylem dowolnym), dwa złota na krótkim basenie z Chartres z 2012 roku (200 m i 400 m stylem dowolnym) czy też osiem złotych medali z mistrzostw Europy juniorów.