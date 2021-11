Dawid "Zaleś" Zalewski, ostatni przeciwnik "Walusia", zabrał głos po jego śmierci

22 października podczas gali PunchDown Artur "Waluś" Walczak został znokautowany przez Dawida "Zalesia" Zalewskiego. Tak brutalnie, że doznał uszkodzenia mózgu i od tamtej pory pozostawał w śpiączce. "Głos Wielkopolski" jeszcze w czwartek informował, że podjęta została próba przeniesienia "Walusia" do specjalnego ośrodka. W piątek "Waluś" jednak zmarł we wrocławskiej klinice, miał 46 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Borek znów będzie pracował przy KSW. "Nie będę komentował gal"

Bestialski nokaut na gali w Polsce. Dobijał nieprzytomnego. "Niech sędzia go ratuje" [WIDEO]

"Spoczywaj w pokoju Przyjacielu. Do końca wszyscy wierzyliśmy... Mam nadzieję, że tam będzie Ci lepiej niż tu... Świat się kończy. Będzie mi Cię brakowało Artur - napisał Piotr "Bonus BGC" Witczak, także zawodnik PunchDown oraz przyjaciel "Walusia", który miesiąc temu na Instagramie jako pierwszy zdradzał szczegóły na temat stanu zdrowia "Walusia".

"Zaleś" żegna "Walusia" w mediach społecznościowych

Swojego przeciwnika w sobotę mediach społecznościowych pożegnał Dawid "Zaleś" Zalewski. "Artur "Waluś" Walczak zdecydowanie za szybko!!!! Spoczywaj w pokoju. Jest mi mega przykro, że nie udało się wygrać tobie tej walki, którą w ostatnich dniach toczyłeś w szpitalu, ja wierzyłem, że będzie dobrze!!!! Niestety tym razem się nie udało" - napisał Zalewski.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"Będę cię wspominać bardzo miło... Byłeś dla mnie w pewnym stopniu autorytetem, że w twoim wieku wypracowałeś taką sylwetkę i pamiętam to jak dziś, kiedy jechaliśmy razem do Warszawy, mówiłem, że chciałbym wyglądać tak jak ty w przyszłości. Przykro mi. Do zobaczenia po drugiej stronie" - dodał.

Totalne wyniszczenie! To nie był walka, to była wojna. Sensacyjny mistrz świata [WIDEO]

"Waluś" w przeszłości był strongmanem. Jego największym sukcesem było wicemistrzostwo Polski w parach w 2015 roku. Do tego stoczył kilka walk w formule MMA. Ostatnio walczył w PunchDown. To największa federacja slapfightingu na świecie. Na oficjalnych galach zawodnicy rywalizują ze sobą na zasadach fazy pucharowej, a więc tzw. drabinki. Pojedynki odbywają się w formule 1 na 1 przy stole i polegają na uderzaniu się na przemian w policzek z otwartej dłoni. O zwycięstwie - podobnie jak w innych sportach walki - decydują nokaut lub werdykt sędziowski.