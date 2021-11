Legenda snookera grzmi po porażce z amatorem. "To jest niesprawiedliwe"

Shaun Murphy niespodziewanie już na pierwszej rundzie zakończył swój start w otwartych mistrzostwach Wielkiej Brytanii. Anglik przegrał z amatorem z Chin, Si Jiahu 5:6 po zaciętym pojedynku, chociaż w pewnym momencie wydawało się, że porażka Murphy'ego będzie jeszcze wyższa, bo jego rywal prowadził już 5:1.

Shaun Murphy grzmiał po sensacyjnej porażce. "Ten młody człowiek nie powinien uczestniczyć w tym turnieju"

Po sensacyjnej przegranej angielski snookerzysta dał upust swojej frustracji. Na łamach BBC udzielił zaskakującego wywiadu, w którym stwierdził, że amatorzy nie powinni być dopuszczani do profesjonalnych turniejów. - Będę brzmieć jak zrzędliwy starzec, ale ten młody człowiek nie powinien uczestniczyć w tym turnieju. Jest mi bardzo ciężko po przegranej z kimś, kto nawet nie powinien być w tym budynku. To jest niesprawiedliwe i nie w porządku. Nie wiem, dlaczego pozwalamy amatorom rywalizować w profesjonalnych turniejach. To jest nasze źródło utrzymania. To jest nasze życie. Nie gramy drużynowo - grzmiał Anglik.

I dodał: - Grał jak ktoś, komu nie zależy na świecie. Nie czepiam się go jako młodego człowieka, zasłużył na zwycięstwo. Odkąd zostałem zawodowcem w wieku 15 lat, mam prawo, aby nazywać się profesjonalnym graczem snookera. On tego nie zrobił. Nie powinno go być przy stole.

Oświadczenie World Snooker po komentarzu Murphy'ego. "Amatorzy grają na tych samych zasadach, co profesjonaliści"

Opinia Murphy'ego wzbudziła mieszane uczucia. Organizacja World Snooker nie zgodziła się z Anglikiem i wydała oświadczenie w tej sprawie. "Si Jiahui zajmuje miejsce w turniejach rankingowych w tym sezonie jako jeden z czołowych graczy w rankingu Q-School 2021. Chociaż może mieć status amatora, zasługuje na swoje miejsce w tych zawodach, biorąc pod uwagę jego wyniki. Amatorzy grają na tych samych zasadach, co profesjonaliści, mogą zdobywać nagrody pieniężne i miejsca w World Snooker Tour na podstawie wyników" - napisała w oświadczeniu.

"Wielu elitarnych graczy amatorskich, takich jak Si Jiahui, trenuje i rywalizuje pod presją bez żadnych gwarancji i w pełnym wymiarze godzin w nadziei, że zagwarantuje sobie miejsce w turniejach. Zapewnienie możliwości występów najlepszym amatorom jest ważne dla naszego rozwoju jako sportu. Przebyliśmy bardzo długą drogę w ciągu ostatniej dekady i częściowo wynikało to ze struktur, które zbudowaliśmy zarówno na poziomie zawodowym, jak i oddolnym na całym świecie. Dla najlepszych młodych zawodników możliwość rywalizacji na dużej scenie jest kluczowym elementem ich rozwoju i rozwoju sportu jako całości. Szanujemy opinie Shauna, ale w tym przypadku zdecydowanie nie zgadzamy się z nim " - czytamy w dalszej części komunikatu.

Dwóch snookerzystów popiera Murhpy'ego. "Część amatorów nie odczuwa presji przy swoich meczach"

Jednak dwóch innych zawodowych snookerzystów, aktualny mistrz świata, Anglik Mark Selby i były, Walijczyk Mark Williams, stanęło po stronie Murphy'ego. - Myślę, że wielu graczy się z nim zgadza. Wypowiedział te słowa po przegranej i ludzie prawdopodobnie myślą, że jest to zachowanie lekceważące, gdyby wygrał nie stwierdziłby tak, ale całkowicie popieram go - przyznał Mark Selby.

Mistrzowi świata wtórował Mark Williams, który oznajmił, że obecny system turniejów snookerowych, w których jest miejsce dla 122 profesjonalnych zawodników i sześciu amatorów ze względu na pandemię koronawirusa nie jest dobrym rozwiązaniem. - Mówię to od lat. W tourze jest 128 zawodników i nigdy nie dostaniemy 128 miejsc. Według mnie ta liczba powinna ulec zmniejszeniu. Myślę, że jeśli uda ci się dostać do głównych zawodów, to powinieneś mieć gwarancję utrzymania w nich. Część amatorów nie odczuwa presji przy swoich meczach i może sprawiać sensacje takie jak Jiahui z Murphym - zakończył Williams, który w przeszłości trzy razy był mistrzem świata.

Shaun Murphy jest aktualnym wicemistrzem świata z 2021 roku. Na koncie podczas swojej kariery zdobył wiele tytułów. W 2005 roku był mistrzem świata, a w 2009 i 2015 roku sięgnął po tytuły wicemistrza. Najwyżej w karierze był na trzecim miejscu w rankingu, a obecnie zajmuje wysoką szóstą pozycję w klasyfikacji najlepszych snookerzystów świata. Zawodowo gra od 1997 toku. W sumie wygrał dotychczas dziewięć turniejów rankingowych.