Nie żyje polski medalista olimpijski. "Doświadczył ciężkiej choroby"

Informację o śmierci Hartmana opublikowano również na profilu Terenów Rekreacyjno-Wypoczynkowych "Miłosna", z którymi był od wielu lat związany. "W głębokim żalu żegnamy naszego kolegę, członka naszego klubu, trenera, sportowca, koniarza z krwi i kości" - napisano.

Pożegnanie Wiesława Hartmana

Wiesław Hartman był jednym z najlepszych polskich skoczków lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Kilkukrotnie sięgał po wicemistrzostwo Polski, a także wywalczył srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Moskwie w 1980 roku.

Serwis tylkoskoki.pl opisał Hartmana jako "człowieka o wielkim talencie i uporze, a także znakomitego fachowca". W 2019 roku trenował 16-letniego Aleksandra Lewandowskiego, który sięgnął po tytuł mistrza Polski juniorów.

"Mimo ciężkiej choroby jakiej doświadczył podczas ostatnich tygodni swojego życia do końca nie opuszczał go pogodny charakter i sympatia to wszystkich otaczających go ludzi" - tak opisuje go portal tylkoskoki.pl. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 26 listopada w Kwidzynie.