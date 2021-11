Polacy zaczęli MŚ w Katarze. "Grają w to Smokowski, Mila, Zidane, Robben, van Persie"

Zobacz wideo Polska siła tenisa. Hubert Hurkacz i Iga Świątek robią furorę, a ile zarabiają?

Jakby ktoś nie wiedział, to padel - w dużym uproszczeniu - jest dyscypliną łączącą elementy tenisa i squasha. W poniedziałek rozpoczęły się mistrzostwa świata w Katarze. Polska trafiła do grupy z Paragwajem, Francją i Niemcami. Nasza kadra na dzień dobry przegrała 0:3 z reprezentantem Ameryki Południowej. Polacy długo się dzielnie bronili, ale przegrywali decydujące piłki. W drużynie Paragwaju grali m.in. tegoroczni mistrzowie świata juniorów.

- Prawda jest taka, że dla nas sukcesem był już sam awans na mundial. Wyjście z grupy musimy traktować w kategorii marzeń. Ale co tu się dziwić, skoro w Polsce mamy czterdzieści kortów do padla, a np. w Hiszpanii jest ich 12 tysięcy - tłumaczy Sport.pl 30-letni Bartosz Rosłoński, jeden z ośmiu naszych reprezentantów.

I to właśnie Hiszpanie, obok Argentyńczyków, są największą potęgą padla. Mistrzostwa świata rozgrywane są od 1992 roku. Na 14 dotychczasowych finałów tylko dwa razy do decydującego meczu dotarły inne drużyny. W 2006 roku byli to Brazylijczycy, a dziesięć lat później Portugalczycy. Ale w obu przypadkach lepsza okazała się Argentyna. Teraz znowu oni oraz Hiszpanie są głównymi faworytami.

Kto gra w padla?

W głównej mierze zawodnikami są byli tenisiści. Dwa lata temu w eliminacjach do MŚ wystąpił Jerzy Janowicz, ale dziś gra już tylko sporadycznie, bo wrócił do tenisa. We wrześniu zdjęciem z gry w padla pochwalił się Hubert Hurkacz.

- Trudno nam rywalizować z najlepszymi. W reprezentacji Polski tylko Maciej Naduk i Mateusz Lipiński trenują codziennie. Reszta gra 3-4 razy w tygodniu. Nie mamy profesjonalnego trenera, a inne kadry przyjechały do Kataru nawet z fizjoterapeutami - kontynuuje Rosłoński, który gra w padla od siedmiu lat.

Choć w Polsce padel dopiero raczkuje, to na ostatnich mistrzostwach Europy wyprzedziliśmy Monaco, Szwajcarię, Danie czy Holandie, gdzie jest 1500 kortów. I to właśnie dzięki zajęciu ósmego miejsca na ME awansowaliśmy na nasz pierwszy mundial.

- Padel powolutku przebija się do mainstreamu. W zeszłym tygodniu Tomasz Smokowski zorganizował mistrzostwa dziennikarzy, na którym wystąpiło też kilku piłkarzy, m.in. Sebastian Mila. Ale to trend, który widać w całej Europie. W padla gra Zinedine Zidane, w Holandii Arjen Robben, Robin van Persie i bracia De Boer, a w Szwecji sporo w niego inwestuje Zlatan Ibrahimović - dodaje Rosłoński.

Padel - łatwo się nauczyć, a jeszcze łatwiej wkręcić

W padla łatwo się wkręcić. A to dlatego, że jest niski próg wejścia nawet dla ludzi bez doświadczenia w sportach rakietowych. - Wystarczy kilkanaście godzin treningu i już możesz rywalizować. Nie ma tak jak w tenisie, gdzie czasem potrzeba kilku lat ćwiczeń z trenerem, by dobrze sobie radzić na korcie. No i widzę po swoich znajomych, że to naprawdę fajna zajawka. Prawie każda osoba, którą namówiłem na padla zaczęła regularnie trenować - kończy Rosłoński, który na co dzień zajmuje się biznesem, jest prezesem Immersion Games, spółki giełdowej produkującej gry.

We wtorek o godz. 16:00 Polacy zmierzą się z Niemcami, z którymi spotkali się już dwukrotnie. Biało-czerwoni wygrali na ME w Lizbonie, ale przegrali na tegorocznych ME w Marbelii.