Natalia Kałucka zaszokowała świat i mówi: Kosmos. Ciągle nie mogę w to uwierzyć

We wrześniu w Moskwie Natalia Kałucka sprawiła ogromną niespodziankę i sięgnęła po złoto mistrzostw świata we wspinaczce na czas. W półfinale pokonała główną faworytkę do mistrzostwa, inną Polkę Aleksandrę Mirosław, która na igrzyskach w Tokio pobiła rekord świata, a na MŚ musiała się zadowolić brązowym medalem.

19-latka pokonała rekordzistkę świata. "To był kosmos. Myślałam, że to sen"

- Minęły już prawie dwa miesiące, a ja ciągle nie mogę w to uwierzyć. Nie zapomnę tego dnia do końca życia. Gdy przed sezonem zapisywałam na kartce swoje cele na sezon 2021, to wpisałam: "Jestem w pierwszej piątce na MŚ". Pamiętam, że nie byłam za bardzo przekonana, czy uda mi się to wywalczyć, bo dwa razy z rzędu na nie udało mi się wejść nawet do finałowej ósemki - mówiła Kałucka w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Zaledwie 19-letnia zawodniczka odniosła się także do wygranego półfinału z rekordzistką świata Aleksandrą Mirosław. - Pokonanie w półfinale Oli Mirosław to był kosmos. Myślałam, że to jest sen. Byłam kompletnie oderwana od rzeczywistości - nie ukrywała mistrzyni świata, która pomimo młodego wieku trenuje wspinaczkę sportową już ponad 10 lat.

- Zaczęłam uprawiać wspinaczkę w wieku ośmiu lat. Można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia - tłumaczyła Natalia Kałucka.

Mistrzyni świata zdradziła, na czym polega siła polskiej wspinaczki sportowej. Kałucka i Mirosław z pewnością będą kandydatkami do medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, gdy wspinaczka na czas będzie oddzielną konkurencją.

- Mamy bardzo dużo zawodniczek na wysokim poziomie i ciągle musimy poprawiać swoje umiejętności, aby utrzymać się w czołówce nawet na zawodach w Polsce. W tym roku zdobyłam brązowy medal mistrzostw kraju seniorek, z którego bardzo się cieszyłam, widząc, jak ogromna jest konkurencja. Według mnie to ona ciągle podnosi poziom naszej wspinaczki sportowej - podsumowała Kałucka.