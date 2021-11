Kraj z Europy w ogromnych tarapatach. "Startujcie bez narodowych symboli"

- To niesprawiedliwe. Jako sportowcy jesteśmy bardzo rozczarowani, bo bardzo dużo trenowaliśmy, a nakłada się na nas blokady, które uniemożliwiają nam potencjalny występ na igrzyskach olimpijskich w 2024 roku - w rozmowie z "Deutsche Welle" powiedział Bashkim Bajoku.

Bajoku to 19-letni pięściarz z Kosowa. Zawodnik ma na swoim koncie wygrane w pięciu krajowych turniejach w Kosowie i Albanii. W maju tego roku Bajoku wygrał też bałkańskie mistrzostwo w wadze do 52 kilogramów. Turniej odbył się w Zagrzebiu. Żadne z tych osiągnięć nie liczyło się jednak dla światowej organizacji, która pod koniec października organizowała amatorskie mistrzostwa świata w Belgradzie. Wszystko tylko dlatego, że Bajoku pochodzi z Kosowa.

On i jego koledzy z reprezentacji zostali zawróceni na granicy przez to, że ubrani byli w dresy z godłem Kosowa. Serbia jako kraj, który nie uznaje Kosowa jako odrębnego państwa, zawróciła sportowców do domu, uniemożliwiając im występ w zawodach.

Nie był to pierwszy raz, kiedy sportowcy z Kosowa nie mogli wystartować w rywalizacji, z uwagi na pochodzenie. Kraj ten uznawany jest przez zaledwie 50 procent członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chociaż Kosowo uznają m.in. USA i wiele europejskich krajów, to inne zdanie mają m.in. Serbia, Rosja czy Chiny.

Mimo że wiele światowych organizacji sportowych uznaje Kosowo i pozwala sportowcom z tego kraju rywalizować pod flagą tego państwa, to problem pojawia się, gdy do zawodów dochodzi w kraju, który Kosowa nie uznaje. Dlatego na przykład UEFA nie dopuszcza możliwości rywalizacji klubów i reprezentacji z Kosowa i Serbii.

Polityczne problemy sportowców z Kosowa

Podobny problem jak Bajoku spotkał w tym roku Redonę Gashi. To zawodniczka karate z Kosowa, która nie mogła wziąć udziału w zawodach na Cyprze. Chociaż Gashi i jej koleżanki otrzymały wizy, zezwalające na wjazd do kraju, to nigdy do niego nie dotarły, ponieważ nie zostały wpuszczone do Grecji, przez którą wiodła ich podróż.

- Miałyśmy mnóstwo problemów z otrzymaniem wizy. Mimo że ostatecznie nam je przyznano, to i tak nie mogłyśmy dotrzeć do celu. To jawna dyskryminacja. Polityka, która nas nie interesuje, nie zezwala nam na normalną rywalizację - powiedziała Gashi w rozmowie z DW.

Donjeta Sadiku - pięściarka z Kosowa - w 2018 roku nie została wpuszczona na mistrzostwa świata, które odbywały się w Indiach. Kraj, który nie uznaje Kosowa, odmówił jej wizy. AIBA, czyli organizacja zarządzająca światowym boksem amatorskim, starała się znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Zawodnikom z Kosowa zaproponowano starty bez narodowych symboli na strojach. To jednak było nie do zaakceptowania przez samych sportowców i tamtejszych działaczy.

- Świat musi zareagować i zabrać głos w sprawie równych szans w rywalizacji. Dystansujemy się od polityki, bo naszym celem nie jest znalezienie kompromisu między krajami. My po prostu chcemy rywalizować tak, jak ma to miejsce na całym świecie - powiedział sekretarz generalny Kosowskiego Komitetu Olimpijskiego, Besim Aliti.