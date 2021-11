Zawodnik wyciągnął broń. "Przysięgam, że cię zabiję". Klub musiał zareagować [WIDEO]

Damon Arnette nie jest już zawodnikiem Las Vegas Raiders. Klub ze stanu Nevada rozwiązał kontrakt z zawodnikiem po tym, jak w internecie pojawił się film Arnette'a, w którym groził komuś, że go zabije. - To jest nie do zaaakceptowania - komentuje klub.

3 TT: https://twitter.com/RobertRaymond46/status/1456794767334023174 Otwórz galerię Na Gazeta.pl