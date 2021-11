Takich ryb w Polsce prawie nie ma! Aż tu nagle prawdziwy gigant

W tym roku w polskich wodach obrodziło w wielkie tołpygi. Nie tak dawno, we wrześniu na Odrze złowiono rekordową tołpygę, która ważyła 61,1 kg. Tym razem do rekordu trochę zabrakło, ale wynik 53 kg i tak jest imponujący.

Ten rzadko spotykany okaz został złowiony przez Krzysztofa Grubierza z Koła "Elektrownia Opole" Polskiego Związku Wędkarskiego. - Wykorzystano sprzęt spinningowy na gumę - zdradził Mieczysław Ferdzyn z Koła Miejskiego nr 1 PZW w Kędzierzynie-Koźlu. Ryba, po krótkiej sesji zdjęciowej (możecie ją zobaczyć w galerii na górze strony), wróciła do wody.

Tołpyga - jak ją złowić?

Tołpyga to jedna z największych ryb występujących w polskich wodach. Coraz częściej spotyka się w Polsce tołpygi, które osiągają wagę ponad 50 kg.

Tołpyga biała jest rybą słodkowodną z rodziny karpiowatych. Charakteryzuje ją bocznie spłaszczone, wydłużone ciało o krępej budowie i słabym wygrzbieceniu. Pokryte jest wieloma bardzo drobnymi łuskami, które są mocno umiejscowione w skórze. Tołpyga ma dużą głowę z niewielkimi oczami. Duży otwór gębowy. Grzbiet ryby ma barwę ciemnoszarą, a głowa oraz boki są koloru zielonego z szarym połyskiem. Brzuch tołpygi jest srebrzysty, a płetwy mają żółtawy kolor. Przeciętnie osiąga do 100 cm długości i waży kilkanaście-kilkadziesiąt kilogramów.

Tołpyga najczęściej żywi się planktonem zawieszonym w toni wodnej, ale jej dieta jest bardzo urozmaicona. Osobniki żyjące w Polsce (jak zbadano) żywią się głównie detrytusem (martwa materia organiczna - szczątki roślin, zwierząt oraz ich odchody), czyli padliną. Zjadają też małe ryby, a podobno też mięczaki. Jedną z najpopularniejszy metod połowu tołpyg w Polsce jest spinning.

Wędkarstwo - hobby i sport

Wędkarstwo to sport i piękne hobby, ale po warunkiem, że złowione ryby wracają do wody. Zwłaszcza te największe - uznawane jako rekordy, ale które są także ważną częścią ekosystemu w polskich wodach i prawdziwymi pomnikami przyrody. Szacunek do ryb powinien być wartością nadrzędną dla prawdziwego wędkarza. Tym bardziej że w regulaminie Polskiego Związku Wędkarskiego nie ma górnej granicy ochronnej - przypominał całkiem niedawno Dominik Wardzichowski ze Sport.pl >>. A złowiona tołpyga albinos bezpiecznie wróciła do wody.