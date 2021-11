TVN24 zaprosił i nie wpuścił Smokowskiego na antenę, ale zdjęcie zostało. "Oj, będzie dywanik"

Tomasz Smokowski, znany dziennikarz i komentator sportowy, ujawnił we wpisie na Instagramie, że TVN24 odwołał jego łączenie przed programem, do którego go zaprosił. Miał się wypowiedzieć o akcji społecznej promującej profilaktyczne badania w celu wczesnego wykrycia raka jąder. Według wpisu uniemożliwiono mu to jednak ze względu na współpracę z Telewizją Polską.

