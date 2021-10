Zemsta Krzysztofa Ratajskiego? Polak poznał rywala w półfinale prestiżowego turnieju!

Ratajski w ćwierćfinale pokonał Holendra Nielsa Zonnevelda 10:6 i może powalczyć nawet o zwycięstwo World Series Of Darts Finals. Po drugim niedzielnym meczu wie już, z kim przyjdzie mu się mierzyć w kolejnej rundzie.

Ratajski poznał rywala w półfinale w Amsterdamie. Szansa na zemstę

Jako drugi 20 tysięcy funtów za awans do półfinału w Amsterdamie zapewnił sobie Dimitri Van Den Bergh, który pokonał Kima Huybrechtsa 10:8. Belg grał rewelacyjnie zwłaszcza w pierwszych legach - prowadził 4:1 i potem pozwolił się dogonić rywalowi, ale końcówka należała do niego.

Krzysztof Ratajski idzie jak burza! Polak w półfinale. Może wygrać prawie 400 tysięcy

Mecz z Van Den Berghiem będzie dla Ratajskiego szansą na zemstę za półfinał innego telewizyjnego turnieju z tego roku. Zmierzył się z nim w World Matchplay, ale przegrał 9:17 i odpadł z rywalizacji bez awansu do swojego pierwszego finału prestiżowych rozgrywek.

Ratajski w kolejnej rundzie World Series! Zmierzy się z "Królową Darta"

"Polski Orzeł" walczy o pierwszy finał i nawet prawie 400 tysięcy złotych

- Nie myślę o tym, z kim przyjdzie mi teraz zagrać. Potrzebuję sporo koncentracji i pewności siebie, żeby przejść dalej - mówił po swoim spotkaniu Van Den Bergh. Ratajski liczy za to, że w niedzielę dojdzie do swojego pierwszego finału w tak dużym turnieju. Wówczas miałby szansę na zyskanie także ogromnej nagrody za wygraną, którą stanowi aż 70 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje 381 tysięcy złotych. Półfinał Van Den Bergha i Ratajskiego zaplanowano na godzinę 19:05.

