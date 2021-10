Krzysztof Ratajski idzie jak burza! Polak w półfinale. Może wygrać prawie 400 tysięcy

"Polski Orzeł" w 2021 roku awansował już do półfinału turnieju World Matchplay 2021, co można było uznawać wręcz za jeden z jego najlepszych, jeśli nie najlepszy pod względem prestiżu wynik w karierze. W nim przegrał jednak 9:17 z Belgiem Dimitrim Van den Berghem.

Ratajski ze świetną grą w World Series Of Darts

Teraz Polak znakomicie radził sobie w finałach World Series Of Darts. W I rundzie pokonał Niemca Gabriela Clemensa 6:3, a w kolejnej poradził sobie z "Królową Darta", Fallon Sherrock wynikiem aż 6:1. W pierwszym sobotnim meczu czekał go pojedynek z zawodnikiem wspieranym przez holenderskich kibiców, grającym u siebie Nielsem Zonneveldem.

Ale szło mu znakomicie już od początku. Najpierw przełamał swojego rywala w czwartym legu, a potem dołożył jeszcze jednego lega przed przerwą i prowadził 4:1. Po powrocie przed tarczę wygrał aż trzy legi z rzędu, a w szóstym był nawet blisko skończenia go w dziewięciu lotkach - po sześciu miał ustawiony finisz 144, ale nie udało mu się rzucić kolejnej wartości potrójnej.

Publiczność i rywal napierali, ale to Ratajski wygrał. Zagra w półfinale prestiżowego turnieju

Przed kolejną przerwą po dziesięciu legach Zonneveld nieco odrobił - było 7:3 dla Ratajskiego. Do końca spotkania obaj zawodnicy popełniali sporo błędów, ale więcej popełniał ich Polak. I z wyniku 8:3 zrobiło się 8:5, a Zonneveld przełamał "Polskiego Orła". Publiczność coraz głośniej wspierała Holendra.

Kolejny leg należał jednak do Polaka, co pozwoliło mu kontrolować wynik spotkania. Przy 9:5 to jego rywal musiałby wygrać aż pięć partii z rzędu, a to byłoby wręcz czymś niemożliwym. Ratajski wygrał szesnastego lega, cały mecz 10:6 i tym samym awansował do półfinału World Series Of Darts Finals.

Gra w prestiżowych turniejach darta to oczywiście także walka o spore pieniądze z nagród. Dzięki wejściu do walki o finał zyskał 20 tysięcy funtów, czyli 109 tysięcy złotych. Jeśli zagra w finale, to zagwarantuje sobie premię aż 30 tysięcy funtów, czyli 163 tysięcy złotych, a w przypadku wygranej może liczyć na 70 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje 381 tysięcy złotych.

- Nie czułem się dobrze w tym meczu, choć najważniejsze, że wygrałem - mówił po spotkaniu w wywiadzie dla ITV tworzącego przekaz z turnieju. - Mam nadzieję, że kiedyś wygram jakiś finał. To moje marzenie, żeby do niego dojść. Może dzisiaj. Mam nadzieję, że zagram lepiej niż teraz, bo na treningach jest niemal perfekcyjnie - stwierdził Ratajski. W półfinale Polak zagra jeszcze w niedzielę, z lepszym w pojedynku dwóch Belgów - Dimitriego Van den Bergha, z którym przegrał w World Matchplay, lub Kimem Huybrechtsem.