Zawodnik z Afryki nie chciał uklęknąć przed meczem. Przeprasza. "Nie jestem rasistą"

Quinton de Kock ogłosił, że podjął "osobistą decyzję", by nie klękać przed meczami mistrzostw świata w krykiecie rozgrywanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zdecydował się na to po tym, jak zarząd Afrykańskiej Federacji Krykieta (CSA) zapowiedział, że wszyscy gracze uczestniczący w mistrzostwach będą musieli klękać przed meczami. We wtorek 28-letni de Kock nie wystąpił w spotkaniu RPA z Indiami Zachodnimi.

Zawodnik tłumaczy się

W oświadczeniu wydanym w czwartek de Kock przekazał, że "bardzo mu przykro z powodu całego bólu, zamieszania i gniewu, jakie spowodował". - Chciałbym zacząć od przeprosin dla moich kolegów z drużyny i kibiców - powiedział krykiecista. - Rozumiem, jak ważne jest przeciwstawianie się rasizmowi, a także rozumiem odpowiedzialność, jaka spoczywa na nas jako na zawodnikach, by okazywać odpowiedni przykład. Jeśli moje uklęknięcie pomoże w edukacji oraz sprawi, że życie innych będzie lepsze, będę bardziej niż szczęśliwy wykonując ten gest - czytamy w oświadczeniu.

De Kock wyjaśnił, że sprawy związane z rasą są dla niego szczególnie ważne, ponieważ pochodzi z rodziny mieszanej. "Moje przyrodnie siostry są kolorowe, a macocha jest czarna. Dla mnie życie czarnoskórej społeczności miało znaczenie od urodzenia. Nie tylko dlatego, że powstał międzynarodowy ruch".

"To zabolało"

Reprezentant RPA czuł jednak, że "został pozbawiony praw" przez decyzję CSA, by nakazać zawodnikom klękania przed meczami MŚ. - Od czasu naszej wczorajszej rozmowy z zarządem, która była bardzo emocjonalna, myślę, że wszyscy lepiej rozumiemy ich intencje. Szkoda, że nie stało się tak wcześniej, ponieważ można było uniknąć tego, co wydarzyło się w dniu meczu.

Kontynuował: "Nie rozumiałem, dlaczego musiałem to udowodnić gestem, gdy każdego dnia kocham ludzi ze wszystkich środowisk. Gdy słyszę nakaz, co ma robić, bez żadnej dyskusji, czuję, że ten gest traci sens. Gdybym był rasistą, mógłbym z łatwością uklęknąć i skłamać, co jest złe i nie buduje lepszego społeczeństwa".

- Ci, którzy dorastali ze mną i grali ze mną, wiedzą, jakim jestem typem osoby. Jako krykiecista byłem określany jako "głupi", "samolubny", "niedojrzały". To mnie nie bolało. Nazwanie mnie rasistą z powodu nieporozumienia boli bardzo. To zabolało moją rodzinę, moją ciężarną żonę. Nie jestem rasistą. W głębi serca wiem o tym. I myślę, że ci, którzy mnie znają, też o tym wiedzą - zakończył.

Popularny gest

Antyrasistowski gest klękania na jego kolano został zapoczątkowany pięć lat temu przez rozgrywającego NFL Colina Kaepernicka. Po latach stał się bardzo powszechnym widokiem na obiektach sportowych jako wyraz wsparcia dla ruchu Black Lives Matter. Piłkarze Premier League wykonują ten gest przed rozpoczęciem spotkań od sezonu 2019/2020. Ale klękanie niekiedy wywołuje spore emocje, potrafi dzielić fanów. Nie raz zdarzyło się, że kibice innych drużyn wygwizdali klęczących piłkarzy reprezentacji Anglii. Tak było podczas Euro 2020 czy w czasie eliminacji do mistrzostw świata.

Jak informował "Daily Mail", angielska federacja piłkarska (FA) poprosiła władze stadionu Wembley, aby na obiekcie puszczano głośną muzykę, by zagłuszać grupę kibiców wyrażających swoją dezaprobatę wobec klękania piłkarzy przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

