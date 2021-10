MMA-VIP 3. Gdzie i o której godzinie obejrzeć walkę Najmana? [STREAM]

Marcin Najman kończył już karierę co najmniej kilkukrotnie, jednak za każdym razem znalazł powód, aby wrócić do klatki. Ostatnio "El Testosteron" walczył również na swojej gali MMA-VIP 1 i poniósł porażkę w starciu z Szymonem Wrześniem. Aktualny bilans Najmana w sportach mieszanych sztuk walki to trzy wygrane oraz sześć porażek. W tej formule zadebiutował w 2009 roku.

MMA-VIP. Najman ponownie w oktagonie. Jak wygląda karta walk?

Pierwsza edycja MMA-VIP odbyła w lutym bieżącego roku. Marcin Najman zdecydował się na organizację tego rodzaju wydarzenia po tym, jak sam trzykrotnie podpisał kontrakt z organizacją Fame MMA, która rozpoczęła tworzenie gal sportów walki dla osób popularnych, tzw. freak fight.

Dla Najmana będzie to drugie wystąpienie na gali, którą sam organizuje. Podobnie jest w przpadku Ryszarda "Szczeny" Dąbrowskiego, który po udanej walce na gali MMA-VIP 2, zdecydował się na podpisanie kontraktu na kolejne starcie. Emocje w pojedynku między oboma zawodnikami na konferencji poprzedzającej galę zapowiadał... Krzysztof Rutkowski.

Detektyw Rutkowski wziął do ręki mikrofon i powiedział. - Słuchajcie, to jest bomba jutrzejszej gali. Walka Ryszard Szczena i oczywiście Najman. Myślę, że będziecie wszyscy bardzo ciekawi, jak to jutro wypadnie. Ja też tu będę - powiedział ze sceny Krzysztof Rutkowski. Jak wygląda karta walk?

Marcin "El Testosteron" Najman vs Ryszard "Szczena" Dąbrowski

Maciej "GSP" Gandziarowski vs Kazik Klima

Kamil Gmosiński vs Piotr "Henio" Szczygieł

Mua Boy vs Ula Siekacz

Michał "Wampir" Pasternak vs Kornel "Korniko" Zapadka

Remi Gruchała vs Paweł "Scarface" Jendruczko

Michał "Polski Ken" Przybyłowicz vs Wiktoria Domżalska

Dariusz "Lew" Kaźmierczuk vs Marek Molak

Damian "Damiano Cygano" Kamowski vs Daniel "Achtung" Wrześniewski

Marcin Najman. Gdzie i o której obejrzeć galę MMA-VIP?

Gala MMA-VIP 3 odbędzie się w piątek 29 października w Częstochowie. W trakcie wydarzenia zaplanowano dziewięć walk. Całość ma się rozpocząć o godzinie 19:00, a walka wieczoru powinna wystartować około godziny 22:00-23:00. Transmisję na żywo można obejrzeć wyłącznie w systemie PPV, po wykupieniu abonamentu.