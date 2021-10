Klepacka atakuje Trzaskowskiego. "Manifestacja piorunów niszcząca pomniki i kościoły"

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zgodę wojewody mazowieckiego o uznaniu Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Władze stolicy Polski uznały, że zeszłoroczne wydarzenie odbyło się nielegalnie i kluczowy warunek o cykliczności zgromadzenia nie został spełniony. Decyzję Sądu skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Cieszę się, że sąd potwierdził te wszystkie nasze wątpliwości formalne. Na agresję i nawoływania do nienawiści podczas święta nie powinno być miejsca" - mówił.

Zofia Noceti-Klepacka komentuje słowa Rafała Trzaskowskiego o Marszu Niepodległości. "Nie przeszkodzicie"

Zofia Noceti-Klepacka zareagowała na słowa Rafała Trzaskowskiego po decyzji Sądu Okręgowego w poście na Facebooku. Żeglarka nie zgadza się z opinią polityka. "Panie Prezydencie, przypomnę fakt, kiedy to w październiku za pana zgodą odbyła się manifestacja piorunów, rozwalając przy tym pół miasta, niszcząc pomniki Armii Krajowej i kościoły. Dobrze pamiętam te dni, uczestniczyłam w tych wydarzeniach i do tej pory ubolewam iż moja parafia Św. ALEKSANDRA na Placu Trzech Krzyży została zdewastowana!" - rozpoczęła.

"Pan dał zielone światło... W październiku było ok, pandemia nie przeszkadzała, ale już na 11 listopada trochę tak. Dzień 11 listopada to rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny. To również dzień wspominania tych wszystkich osób, które walczyły za nasz kraj w formie dyplomatycznej czy na froncie...często ginąc ku Chwale Ojczyzny. 11 listopada, jak co roku, z moją rodziną i dziećmi wyruszę na marsz, aby uczcić ten Wielki Dzień! Bo Kocham Polskę! Bo Jestem dumna z mojego pochodzenia i historii. Z dumą będę nieść flagę o bieli i czerwieni. Polska nie Unii Europejskiej. Pan ani Pana świta mi w tym nie przeszkodzicie" - dodaje.

To nie pierwszy raz, kiedy Klepacka udziela się politycznie. 35-latka poparła też Jarosława Kaczyńskiego po fali protestów związanych z kontrowersyjnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym aborcji. W niektórych miejscach pomazane sprayem zostały zabytki i kościoły. "Brońmy Krzyża od Giewontu do Bałtyku. Wszyscy wiemy jak ważny jutro jest dzień. To dzień, w którym wszyscy, którzy przeciwstawiają się szarganiu naszych wartości i świętych miejsc, powinni się zjednoczyć" - pisała wówczas żeglarka.