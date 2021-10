Tak wygląda twarz Owczarz po walce na KSW 64. "Miewałam przyjemniejsze poranki"

W sobotę w łódzkiej Atlas Arenie odbyła się długo wyczekiwana gala KSW 64. W walce wieczoru Sebastian Przybysz wygrał przez poddanie z Brazylijczykiem Bruno Santosem i obronił swój pas mistrzowski w wadze koguciej. Polak założył swojemu przeciwnikowi odwrócony trójkąt nogami z pozycji bocznej i zmusił go do odklepania.

W co-main evencie natomiast doszło w końcu do pojedynku Mariusza Pudzianowskiego z "Bombardierem". Walka trwała zaledwie 16 sekund, ponieważ tylko tyle "Pudzian" potrzebował, aby znokautować swojego rywala. Oprócz ty walk w oktagonie zobaczyliśmy jeszcze zwycięstwa takich zawodników jak Daniel Rutkowski, Robert Ruchała czy Cezary Kęsik.

Na gali KSW 64 odbył się także jeden pojedynek pań. Sylwia Juśkiewicz pokonała w nim Karolinę Owczarz jednogłośną decyzją sędziów. Obie panie podeszły do tej walki bardzo taktycznie, co było widać już od pierwszych minut. Żadna z nich nie chciała ryzykować, a jedynie wybadać, na co stać rywalkę. Juśkiewicz jednak ewidentnie zdecydowanie lepiej radziła sobie w stójce i kilkukrotnie celnie trafiała swoją przeciwniczkę. Wszystkie rundy wyglądały bardzo podobnie, a Owczarz nie potrafiła odpowiedzieć ani w parterze, ani w stójce. W drugiej rundzie wydawało się już nawet, że 28-latka przegra przed czasem, ale wytrzymała grad ciosów w parterze.

Ostatecznie sędziowie jednogłośnie przyznali zwycięstwo Sylwii Juśkiewicz, która miała zdecydowaną przewagę na kartach punktowych. Mocno rozbita i całkowicie zrozpaczona Owczarz opuszczała natomiast ring ze łzami w oczach. Po walce natomiast udostępniła na Instagramie zdjęcie swojej poważnie poobijanej twarzy, pod którym zapewniła jednak, że ze zdrowiem jest wszystko w porządku. - No cóż, miewałam znacznie przyjemniejsze poranki w życiu. Ze zdrowiem wszystko dobrze. Nie ma słów, żeby opisać, jak bardzo jesteście wspaniali. Dziękuję za ogrom pozytywnych wiadomości i wsparcia - napisała 28-letnia zawodniczka.