Niepokojące sceny w czasie zjazdu Polki z Mansalu. "Popełniłam błąd. Zatkało mnie, zabrakło powietrza"

Anna Tybor jest pierwszą kobietą, której udała się sztuka wejścia na Manaslu i zjazdu z tej góry na nartach. Uczyniła to 29 września wraz z dwoma Włochami - Federico Secchim i Marco Majorim. "Mamy to! Około godziny 15 czasu lokalnego ekipa w składzie Anna Tybor, Federico Secchi i Marco Majori zdobyli szczyt Manaslu. U góry szybkie pamiątkowe zdjęcie i od razu cała trójka rozpoczęła zjazd na nartach w stronę bazy. Trzymamy kciuki za bezpieczny powrót" - napisano wówczas na jej stronie na Facebooku.

"Popełniłam błąd, w pewnym momencie zabrakło powietrza"

W rozmowie z portalem TVP Sport, Anna Tybor opowiedziała o swoich wrażeniach z wrześniowej wyprawy. – Gdy idzie się pod górę, to przede wszystkim zerka się, ile zostało do końca. Jak dotrze się na szczyt, czuje się spokój i radość. W moim przypadku musiałam pamiętać, że czekał mnie jeszcze zjazd. Do końca akcji było jeszcze długo. Wejście na każdy szczyt daje satysfakcję. Siada się, patrzy dookoła. Jest satysfakcja - mówiła polska skialpinistka.

Tybor przyznała, że zaskoczyła ją reakcja miejscowej ludności na jej wyprawę. - Byłam bardzo zaskoczona. Mocno mi kibicowali. To, że działamy na nartach, budzi w nich respekt i szacunek. Mimo że jestem kobietą, interesowali się, jak mi pójdzie. Oglądali narty i buty z każdej strony.

Największe problemy dla Polki pojawiły się już w trakcie zjazdu z Manaslu. – Popełniłam błąd. Gdy założyłam narty, czułam się jak ryba w wodzie. Stwierdziłam, że jadę! Włosi zjechali bardzo szybko. Były znakomite warunki. Ruszyłam za nimi. Na początku było w porządku. Potem rzeczywistość mnie zweryfikowała. Musiałam stanąć. Zachłysnęłam się. Zatkało mnie. Zabrakło powietrza. Może to adrenalina i radość sprawiły, że jestem na ośmiu tysiącach metrów. Emocje mnie poniosły. Podczas zawodów też działamy szybko. Dochodzimy na szczyt. Przepinamy się i zjeżdżamy. Tu zadziałałam podobnie. Nie dało się tak - relacjonowała Tybor, po czym dodała, że podeszła do całej sytuacji ze spokojem. - Nie było paniki. Poczułam się, jakbym była pod wodą.

"To droga impreza", ale kolejna wyprawa już w planach

Jak zdradziła Anna Tybor, w trakcie wyprawy na Manaslu bardzo pomogło jej doświadczenie z treningów w postaci wbiegania na Mont Blanc. – Zdecydowanie. Niektórzy się dziwnie patrzyli, gdy zaczęłam wbiegać na tę górę. Tam trzeba być trochę masochistą. Przewodnik, z którym byłam na Chamonix, dziwnie się na mnie patrzył podczas kolacji. Potem wróciłam do domu. Spałam dwie godziny i musiałam wstać i biec. To chyba jeszcze większy masochizm! Pod górę jest fajnie. Gorzej z zejściem. W lecie nie ma śniegu, musiałam schodzić zamiast zjeżdżać. Strasznie tego nie lubię. Między innymi dlatego zaczęłam latać na paralotni - opowiadała Tybor, która przyznała, że taka wyprawa jest bardzo kosztowna.

– Bez sponsorów ani rusz. To droga impreza. Trzeba mieć pozwolenia na wejścia. Trzeba dogadać się z agencjami. Załatwiać przeloty. Grupa Revolt Energy bardzo mi pomogła. Inaczej nie mogłabym spełnić marzenia. Trudno znaleźć pomoc. Miałam wielkie szczęście. Musieli mi zaufać. Wchodziłam na pierwszy ośmiotysięcznik. Osiągnięcia w skialpinizmie nie są miarodajne z wyczynami w Himalajach. Do końca nie wierzyłam, że wyprawa się uda. Wariackie papiery. Mieszkając we Włoszech załatwiałam wiele kwestii w Polsce. Przygotowanie wyprawy było cięższe niż wejście na szczyt i zjechanie z niego. Raczej nikt nie lubi prosić się o pieniądze. Bez dobrej gadanej nie ma szans. Kosztowało to wiele nerwów. Na górze byłam spokojna. Robiłam to, co kocham - przyznawała polska skialpinistka.

Za rok Anna Tybor planuje kolejną wyprawę, ale nie będą to najwyższe góry świata. - Na pewno nie będą to Everest i K2. Jest jeszcze jedenaście innych ośmiotysięczników - podsumowała.