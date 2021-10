Koniec z polską patogimnastyką. "Nie będzie już trzeba o tym pisać"

Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Leszek Blanik to mistrz olimpijski (Pekin 2008) i brązowy medalista igrzysk (Sydney 2000), a także mistrz świata i Europy w gimnastyce sportowej. Następnie był trenerem męskiej reprezentacji Polski. W ostatnich latach przyglądał się licznym nieprawidłowościom w polskiej gimnastyce i głośno domagał się zmian we władzach Polskiego Związku Gimnastycznego.

Leszek Blanik apeluje: Zachowajcie resztki honoru. Zrezygnujcie. Na zawsze [PATOGIMNASTYKA]

O licznych patologiach w polskiej gimnastyce pisaliśmy na Sport.pl w cyklu "Patogimnastyka".

W końcu Blanik zdecydował się ubiegać o stanowisko prezesa i wygrał wybory przeprowadzone w niedzielę 17 października. Zagłosowało na niego 129 delegatów. Mariusz Wiliński, który pełnił obowiązki prezesa po tym, jak w grudniu 2020 roku dymisję złożyła Barbara Stanisławiszyn, dostał 87 głosów, a 26 głosów zdobył Elwir Świętochowski.

Zobacz wideo Michniewicz już był prawie poza Legią! "Wydaje się, że grał na swoje zwolnienie"

Łukasz Jachimiak: Wybory na prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego wygrał pan zdecydowanie.

Leszek Blanik: Tak, rozstrzygnięcie było już w pierwszej turze, bo dostałem ponad 50 proc. głosów.

To proszę się przyznać, co pan ludziom naobiecywał.

A wie pan, że nic? Jeździłem po Polsce i z nikim o kwestiach personalnych nie rozmawiałem. Przedstawiałem ludziom różne problemy, które zauważyłem i przedstawiałem propozycje ich rozwiązania. Ze wszystkimi rozmawiałem bardzo merytorycznie. I chyba to spowodowało, że ludzie mi zaufali. Ludzie zauważyli, że rozmawiamy o tym, co ważne, a nie o tym, kto ma rządzić, kto ma co dostać. Mogę powiedzieć, że wszystkie osoby, które obiecały mnie poprzeć i mi pomóc, faktycznie to zrobiły. I super. Ale jesteśmy na początku drogi.

Jakie problemy pan przedstawiał i jakie propozycje ich rozwiązania?

Podkreślałem, że związek będzie funkcjonował zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania Polskimi Związkami Sportowymi. Czyli między innymi będzie transparentność działania w zakresie finansowym. I efektywne zarządzanie. Nawiązana zostanie ścisła współpraca z akademiami i szkółkami sportu powszechnego. Będą pozyskiwane środki zewnętrzne poprzez projekty w sporcie powszechnym i przez projekty Unii Europejskiej jak Erasmus+Sport. Kolejne bardzo ważne sprawy to zmiana identyfikacji wizualnej PZG oraz zauważenie kluczowej roli mediów społecznościowych. Będziemy robić kampanie wizerunkowe z partnerami społecznymi. Nawiążemy ścisłą współpracę z mediami. Zrobimy to wzmacniając i uaktywniając komunikację z naszej, związkowej strony. Dalej: zwiększona będzie rola Rad Zawodniczych oraz Trenerskich. Dla kluczowych zawodniczek i zawodników wypracujemy pakiety ubezpieczeń, które odciążą związek od nagłych kosztów. Planuję też organizację Gali Gimnastycznej od 2022 roku i powołanie do życia Ośrodka Szkolenia PZG w gimnastyce artystycznej w Warszawie. Ważne będzie zwiększenie roli trenerów kadr narodowych tak, żeby mieli wpływ na planowanie finansów i organizację szkolenia. Zależy nam też na przywróceniu zawodom w Polsce roli święta gimnastyki. Tematów jest bardzo wiele.

Ma pan poparcie ludzi z gimnastyki artystycznej, z akrobatyki - z każdej odnogi PZG, a nie tylko ze swojej gimnastyki sportowej?

Tak, w wyborach miałem przewagę w każdej sekcji.

Czy dzięki temu udało się panu stworzyć autorski zarząd? Czy nie w nim nikogo z poprzedniej ekipy?

W moim zarządzie jest tylko jeden człowiek z poprzedniego zarządu. To Marek Starczyński, wiceprezes ds. trampolin. To jedyny człowiek z tamtego 11-osobowego składu, z którym chciałem współpracować. Do zarządu weszły wyłącznie osoby, które miały moje poparcie. To bardzo ważne. I pragnę za to podziękować osobom, które nad tym pracowały i udzielały mi wsparcia.

Ale ci ludzie z poprzednich władz nadal będą w gimnastyce działali, choćby na poziomie klubów. Spodziewa się pan, że będą rzucali kłody pod nogi?

Nie. Spodziewam się współpracy. Naprawdę. Bo uważam, że dobrą pracą i efektami przekonam do siebie i tych ludzi. Nie zamierzam z nikim walczyć, nie zamierzam wojować. Liczę, że poprzez pracę całego zarządu i biura PZG wypracujemy takie efekty, że ludzie, którzy odeszli, zobaczą, że naprawdę można i trzeba działać dużo lepiej.

Katarzyna Zbroja ostrzega i ujawnia patologię. "Trzeba uchronić kolejne dziewczyny" [PATOGIMNASTYKA]

Ma pan plan na pierwsze 100 dni prezesury?

Tak. Najpierw muszę jak najlepiej zorganizować pracę biura i spotkać się z partnerami z ministerstwa sportu. Chcę wszystko poukładać organizacyjnie, wewnętrznie. Wtedy będzie można ruszyć ze zmianami w szkoleniu.

Czy związek nadal ma długi?

Jeszcze trochę tak. Duża część zadłużenia jest spłacona i rok 2022 powinien być ostatnim, w którym powinniśmy jeszcze spłacać długi. Ale dopiero drugi dzień jestem prezesem i dopiero przeglądam dokumenty, więc jeszcze trochę bazuję na tym, co mi powiedziano.

Oficjalnie: Polska gimnastyka zawieszona! [PATOGIMNASTYKA]

Planuje pan poszukać nowych trenerów dla kadr narodowych?

Najpierw spotkam się z prezesami poszczególnych sekcji i wysłucham ich opinii. Dopiero po tych rozmowach będę wszystko wiedział.

Wie pan, choćby ode mnie, że polska gimnastyka nie jest wolna od bardzo trudnych przeżyć zawodniczek i zawodników. I że ci ludzie nie dostali pomocy.

Tak.

"Koleżanka ma za sobą próby samobójcze, ja jestem pod opieką psychologa. Niektórzy nadal to przeżywają" [PATOGIMNASTYKA]

Przytoczę panu fragment grudniowej rozmowy z ustępującą wtedy prezes Barbarą Stanisławiszyn. Cytuję:

Latem zaproponowałem pani, żeby PZG wzorem federacji gimnastycznych z innych krajów otworzył telefon zaufania. Mówiłem pani, że do mnie zgłasza się coraz więcej osób z trudnymi historiami. Dlaczego takiego telefonu nie uruchomiliście?

- Pamiętam tę rozmowę. Ale, niestety, nie mogę znaleźć osoby, która by chciała być takim telefonem zaufania.

A gdzie pani szukała?

- To nie może być trener, to nie może być działacz. To musiałaby być osoba spoza gimnastyki.

Gdzie pani szukała? Kogo pani prosiła o pomoc?

- Pozwoli pan, że nie będę ujawniać tych informacji.

Ja wiem, że trzeba szukać pomocy w kręgu psychologów. Przede wszystkim jestem zwolennikiem tego, żeby psychologowie wspierali szkolenie. Oczywiście będę się starał, żeby w związku pojawił się też specjalista, któremu będzie można zgłosić różne problemy, do którego będzie można się zwrócić o pomoc. Nie mówię, że zrobię to zaraz, w kilka pierwszych dni na stanowisku prezesa. Ale zrobię. Na pewno też poszczególne organy związku - komisja rewizyjna, komisja dyscyplinarna - będą zdecydowanie bardziej aktywne. My musimy reagować na problemy.

To ważne zobowiązanie.

Naprawdę liczę na to, że nie będzie już trzeba pisać o patogimnastyce, a będzie można po prostu o gimnastyce. Nie sprawimy tego z dnia dzień, ale obiecuję, że będziemy nad tym pracować nieustannie.