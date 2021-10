Anglicy oburzeni oszustwem Polaków. Cała prawda wyszła na jaw przypadkiem

Maraton Londyński to jeden z największych maratonów na świecie, który należy do World Marathon Majors. W tegorocznej edycji wzięło udział około 40 tysięcy osób. Większość z nich (ok. 30 tys.) to zawodnicy, którzy mieli możliwość zakupienia pakietów pozwalających na udział dzięki losowaniu. Trzeba mieć, więc ogromne szczęście, aby dostąpić zaszczytu udział w tych zawodach.

Polacy oskarżeni o oszustwo na Maratonie Londyńskim. Anglicy oburzeni

Temu szczęściu postanowiła pomóc dwójka Polaków, którzy zdecydowali się nieco obejść przepisy. Jak poinformował portal Biegowe.pl, pewna Polka kupiła pakiet o numerze 11250, z którym miała wystąpić w maratonie. Problem jednak w tym, że z tym samym numerem wystąpił towarzyszący jej mężczyzna. Cała sprawa być może nie wyszłaby na jaw, gdyby biegacze z Polski nie biegli obok siebie.

Zbieżność numerów zauważył jeden z internautów na Twitterze, który udostępnił zdjęcie, na którym widać dwie osoby z takim samym numerem. Sprawą zajęli się już organizatorzy maratonu, którzy prawdopodobnie nałożą na Polkę bardzo długi zakaz występów w londyńskim biegu. Ostatecznie zajęła ona 26 979. miejsce z czasem 4:40:58.

"To naprawdę kiepskie. Zbyt wielu ludzi myśli, że mogą robić to, co chcą, nie bacząc na zasady. Na miejsce w maratonie czekałem lata, ani razu nie rozważałem fałszerstwa", "Rozumiem, że ukończenie maratonu to duże osiągnięcie, ale zrobienie tego w taki sposób nie jest właściwe. Mogli wziąć udział w wirtualnym biegu, też dostaliby medal" - to tylko niektóre z komentarzy oburzonych Anglików.