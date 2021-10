Horror z Ratajskim w roli głównej! Życiowy wynik Polaka i wielka nagroda

To rywal Ratajskiego, Jonny Clayton przed meczem był faworytem do zwycięstwa. Choć w światowym rankingu to Polak jest wyżej, bo na dwunastym miejscu, czyli o dwie pozycje wyżej od Walijczyka. Ratajski już na poziomie ćwierćfinale miał najlepszy wynik w turnieju World Grand Prix w karierze, ale oczywiście chciał dojść jak najdalej.

Ratajski źle rozpoczął, ale wrócił do gry w wyjątkowym stylu

W pierwszym secie przeważał Clayton, choć od wygranego lega zaczął Ratajski. O zwycięstwie zadecydował czwarty leg, który przy prowadzeniu 2:1 Walijczyk wygrał szybko po błędach Ratajskiego, który nie mógł "wejść" do gry trafieniem podwójnej wartości (taką zasadę - rozpoczynania i kończenia "podwójnymi" - stosuje się w World Grand Prix). To jego rywal grał o wiele płynniej i lepiej od "Polskiego Orła".

Odwrotnie niż w pierwszej partii Ratajski musiał gonić rywala i wygrał dwa legi z rzędu - drugi i trzeci. Wydawało się, że po kolejnym, w którym Clayton wyrównał na 2:2, to Walijczyk będzie w sytuacji do prowadzenia już dwoma setami nad Polakiem. Ale tak się nie stało - w piątym legu Clayton pomimo przewagi zmarnował szansę w końcówce i zamknął sobie drogę do szybkiego finiszu, co wykorzystał Krzysztof Ratajski i wygrał 3:2. Wrócił do gry w wyjątkowym stylu, grał bardzo skupiony, bez kompromisów.

Clayton przegrywał nieprawdopodobnie, ale później grał już niesamowicie

Trzeci set Ratajski rozegrał niesamowicie. Dwukrotnie prowadził - po pierwszym i trzecim legu, ale znów wszystko decydowało się w piątym. Tam to po raz kolejny Clayton miał szansę wyjść na prowadzenie w meczu, ale nie wykorzystał swojej szansy przy ze 110 punktów, a Ratajski skończył go pojedynczą "dziewiątką" i podwójną "ósemką". To dało Polakowi prowadzenie 2:1 w meczu i sporo pewności siebie.

Niestety chwilę później Ratajskiemu przydarzył się fatalny, najgorszy set w meczu. A Clayton pozostawał przy 75-procentowej skuteczności na "podwójnych" i średniej powyżej stu punktów zdobywanych co swoją kolejkę w tym secie. Grał niesamowicie. Wcześniej nieprawdopodobnie nie wykorzystywał swoich szans, ale potem wygrał seta do zera i wiadomo było, że spotkanie będzie rozstrzygało się w piątej partii. Że to będzie kolejny horror z Polakiem w roli głównej.

Ratajski odpadł po horrorze. Nerwy nie pozwoliły na awans do półfinału

Pierwszego lega ostatniego seta meczu Ratajski przegrał. W drugim to Clayton nie skorzystał z końcówki ze 102 punktów i wynik brzmiał 1:1, ale kolejne legi były już w zasadzie tylko grą nerwów. Decydujący okazał się czwarty - to w nim Ratajski nie wszedł do gry przez sześć rzutów, a Walijczyk prowadził 2:1 w secie i została mu podwójna "ósemka" na zamknięcie meczu. Trafił i wszedł do półfinału World Grand Prix, wyrzucając Ratajskiego z turnieju.

Porażka w ćwierćfinale to jednak wciąż najlepszy wynik w karierze Krzysztofa Ratajskiego w tym turnieju. Clayton w czwartkowy wieczór był jednak o wiele lepszy, grał przede wszystkim ze spokojem, a Polakowi przeszkadzały nerwy i emocje. Ratajski kończy WGP z zarobkiem 16 tysięcy funtów, czyli 86,4 tysiąca złotych. Potwierdził, że należy do szerokiej światowej czołówki, ale wciąż nieco brakuje mu, żeby walczyć o wygrane w najważniejszych turniejach.