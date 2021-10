Brytyjczycy proponują rewolucję. "Osoby trans wyrzucone na sportowy śmietnik"

Sports Councils Equality Group to rada, którą powołały zarządzające sportem w Wielkiej Brytanii regionalne i państwowe organy: Sport England, Sport Scotland, Sport Northern Ireland, Sport Wales i UK Sport. Wszystkie miały w SCEG swoich przedstawicieli. Cel był jasny: wypracować zasady, na jakich transpłciowi zawodnicy i zawodniczki mogą rywalizować w sporcie.

REKLAMA

Zobacz wideo

SCEG: Włączenie transpłciowych kobiet do sportu żeńskiego wpływa na bezpieczeństwo i fair play

Po 18 miesiącach badań i obrad SCEG wydała raport, którego główna konkluzja brzmi:

Włączenia osób transpłciowych do kobiecego sportu nie da się pogodzić ze sprawiedliwością i bezpieczeństwem rywalizacji

Dalej autorzy raportu piszą, że te niedające się pogodzić różnice "wynikają z zachowania różnic w sile, wytrzymałości i budowie ciała między przeciętną kobietą w porównaniu z przeciętną kobietą transpłciową lub osobą niebinarną przypisaną do płci męskiej po urodzeniu i to bez względu, czy chodzi o osoby transpłciowe, które poddały się kuracji obniżającej poziom testosteronu, czy też nie".

Autorzy raportu twierdzą, że nie da się stworzyć uniwersalnych zasad dla każdego sportu i zachęcają, by każda organizacja sportowa opracowała własne przepisy włączania do rywalizacji osób transpłciowych. Przy czym warto pamiętać, że dokument SCEG to wytyczne, a nie obowiązujące prawo.

Oficjalnie: Szok! Skoki narciarskie niemal znikają z TVP. Absolutnie nowy nadawca

Twórcy raportu sugerują, iż "sprawiedliwe i bezpieczne jest włączanie transpłciowych osób do męskiej kategorii w większości sportów" a "uczciwości współzawodnictwa nie można pogodzić z samoidentyfikacją do żeńskiej kategorii w sportach, gdzie płeć ma znaczenie".

Raport kwestionuje obniżenie wydolności transpłciowych sportowczyń przez supresję testosteronu

Raport porusza też kwestię obniżania poziomu testosteronu, czego wymaga np. Międzynarodowy Komitet Olimpijski od osób transpłciowych, które chcą startować w rywalizacji kobiet. Autorzy dokumentu twierdzą, że ta metoda "raczej nie gwarantuje uczciwej rywalizacji kobiet transpłciowych z kobietami, których płeć została uznana za żeńską przy urodzeniu", bo mało jest prawdopodobne, aby ta metoda doprowadzała do zmniejszenia fizycznej wydolności.

MKOl wymaga, by osoby, które chcą startować w rywalizacji kobiet miały przez co najmniej 12 miesięcy przed igrzyskami poziom testosteronu niższy niż 10 nanomoli na litr. Międzynarodowa federacja lekkoatletyczna wymaga mniej niż 5 nmol/l. W Polsce w badaniach laboratoryjnych tzw. wartość referencyjna poziomu testosteronu u kobiet to od 0,52 do 2,43 nmol/l.

Jest projekt skoczni HS 240 w Polsce! I to gdzie! Imponująca wizja

Autorzy badań stwierdzają, że organizacje sportowe opracowujące własne przepisy powinny jasno dać do zrozumienia, co jest dla nich priorytetem: inkluzywność, sprawiedliwość konkurencji czy bezpieczeństwo zawodników i zawodniczek. Dodają przy tym, że w dzisiejszych czasach kwestia płci w sporcie wymaga nowe i świeżego spojrzenia.

Brytyjczycy proponują zastąpienie rywalizacji mężczyzn kategorią open

SCEG proponuje związkom sportowym trzy rozwiązania. Dla tych, dla których najważniejsza jest inkluzywność, utrzymanie obecnie obowiązujących przepisów. Z tą różnicą, by obowiązujący limit testosteronu dla kobiet wynosił 5 nmol/l.

Drugim rozwiązaniem jest zlikwidowanie w sporcie kategorii mężczyzn. Zamiast tego sportowcy rywalizowaliby w kategorii open – otwartej dla wszystkich – i wyodrębnionej kategorii "kobiet według płci oznaczonej po urodzeniu".

Trzecim rozwiązaniem jest wprowadzenie jednej uniwersalnej kategorii dla wszystkich. Z tym że dyscypliny zespołowe musiałyby opracować nowe bezkontaktowe zasady gry, a inne sporty powinny wprowadzać zasady handicapowe dla wyrównania szans.

Takie zasady handicapowe już obowiązują np. w skokach narciarskich, gdzie długość nart uzależniona jest od wzrostu i wagi zawodnika czy zawodniczki.

"Osoby trans zostały po raz kolejny wyrzucone na sportowy śmietnik"

Zalecenia SCEG zostały przyjęte z mieszanymi uczuciami. "Sporty muszą teraz dokonać wyboru" - pisze w "Guardianie" Nicola Williams, rzeczniczka prasowa i dyrektorka organizacji Fair Play For Women. - Dalej mogą faworyzować transpłciowe kobiety w żeńskim sporcie kosztem kobiet i dziewczyn. Albo też mogą ochronić przyszłość kobiecego sportu przez przywrócenie integralności żeńskich kategorii i poszukanie nowych sposobów dla większego uczestnictwa w sporcie kobiet transpłciowych.

Prawie 500 goli w 87 meczach! Narodziny nowej gwiazdy światowego futbolu

Kompletnie inne zdanie miała natomiast cytowana w tej samej gazecie Natalie Washington z organizacji Football v Transphobia: "Publikacja wytycznych SCEG w zeszłym tygodniu była zaskoczeniem dla osób pracujących na rzecz sportowego uczestnictwa LGBTQ+, a dla wieku osób trans było to trudne. Osoby trans, które od lat działają w klubach, budują przyjaźnie z koleżankami z zespołów, teraz stają w obliczu wykluczenia. Otrzymaliśmy informację, że sport w Wielkiej Brytanii postrzega osoby trans jako problem do przezwyciężenia".

Washington uważa, że raport komisji nie uwzględnia wszystkich źródeł naukowych i że opiera się na badaniach, których konkluzje nie są jeszcze ostateczne. Na koniec dodaje, że "osoby trans zostały po raz kolejny wyrzucone na sportowy śmietnik, bo są zbyt niewygodne, aby je właściwie do sportu włączyć".