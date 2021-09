"Rosyjska amazonka" zdradziła jeden ze swoich sekretów. Jest rekordzistką świata

Historia Natalii Kuzniecowej jest interesująca. Urodzona w 1991 roku Rosjanka zaczęła regularnie trenować w wieku 14 lat, kiedy to ważyła zaledwie 40 kilogramów i miała zaburzenia odżywiania. Od tego czasu przeszła jednak przemianę i jest uznawana za jedną z najsilniejszych kobiet na świecie. "Rosyjska amazonka" posiada oficjalną licencję w sportach sylwetkowych - IFBB Pro, jest także rekordzistką świata w armliftngu, czyli podnoszeniu ciężarów jedną ręką, wyciskaniu na ławce oraz martwym ciągu.

"Rosyjska amazonka" zdradziła jeden z sekretów przyrostu masy mięśniowej. "Zapewnij sobie regenerację"

Kuzniecowa zyskała popularność po tym, jak w internecie pojawiły się jej zdjęcia z amatorskich zawodów kulturystycznych w Rumunii. Zawodniczka jest przede wszystkim rozpoznawalna w Rosji. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 700 tysięcy osób. Ostatnio kulturystka zamieściła wpis, w którym zdradziła jedną z recept na przyrost mięśni "Czy twoim celem jest przyrost masy mięśniowej? Zapewnij sobie odpowiedni czas na regenerację" - napisała Kuzniecowa. Pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy fanów, którzy chwalą jej sylwetkę.

Kuzniecowa mierzy 173 centymetry, obwód jej bicepsa to 51 cm, a uda 75 cm. Poza sezonem kulturystka waży maksymalnie do 118 kilogramów. Jej imponująca muskulatura to jednak efekt nie tylko treningów oraz regeneracji. Jak sama przyznaje, stosuje doping w postaci sterydów anabolicznych oraz blokerów estrogenu.

