Tak Polka zdobyła mistrzostwo świata. Olbrzymia sensacja! [WIDEO]

Do ogromnej sensacji doszło do na mistrzostwach świata we wspinaczce sportowej. W wielkim stylu po złoto we wspinaczce na czas sięgnęła reprezentantka Polski Natalia Kałucka. Tym samym przedłużyła polską passę w tej konkurencji. Dwa poprzednie medale zdobyła inna Polka - Aleksandra Mirosław.

REKLAMA

Zobacz wideo Fajdek nie zwalnia tempa. "Coś czuje, że będziemy się ciąć"

Tak wyglądał decydujący występ Kałuckiej. Rosjanka pokonana w walce o mistrzostwo świata

W finale wspinaczki na czas Natalia Kałucka zmierzyła się z Rosjanką Juliją Kapliną. Na początku obie zawodniczki szły ramię w ramię, ale w pewnym momencie Kaplina popełniła błąd i została z tyłu. Polka nie wybiła się z rytmu i ze świetnym czasem (7,188 s) sięgnęła po tytuł mistrzowski.

Jest reakcja Ministerstwa Sportu na publikację Sport.pl. Gliński zarządził kontrolę

Dla Kałuckiej jest to zdecydowanie największy sukces w dotychczasowej karierze. Do tej pory zdołała wywalczyć złoto mistrzostw świata juniorek (2018). W drodze do tytułu Kałucka pokonała między innymi swoją siostrę bliźniaczkę - Aleksandrę.

Totalna sensacja! Polka mistrzynią świata, ale to nie Aleksandra Mirosław

Polka nie była stawiana w gronie faworytek do medalu, a jednak udało jej się wyprzedzić nawet swoją dużo bardziej utytułowaną rodaczką - Aleksandrą Mirosław, która sięgnęła "tylko" po brąz.