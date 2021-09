Sejsmograf oszalał. Stadion drży w rytm utworu Metalliki. Filmik ma już miliony emisji

Gospodarze rozpoczęli nowy sezon futbolu amerykańskiego z przytupem - zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Virginia Tech Hokies wygrali z North Carolina Tar Heels 17-10. Spotkanie inaugurujące rozgrywki uniwersyteckie oglądały tysiące kibiców, co widać po nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych. Wideo obejrzało na Twitterze ponad sześć mln osób, a ta liczba wciąż rośnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Janikowski czy Pawlak? "Większą presję ma Damian, bo on jest gwiazdą KSW"

Stany Zjednoczone. Rozpoczęcie nowego sezonu futbolu amerykańskiego sprowadziło tłumy. Sejsmograf zauważył różnicę

W mediach społecznościowych The Hokies udostępniono nawet zdjęcie sejsmografu, który wskazał różnicę drgań w miejscu, gdzie rozgrywany był mecz. Spotkanie odbyło się w piątkowy wieczór, a jak widać po zdjęciu poniżej, największą różnicę zaobserwowano między godziną 21:10 a 22:10 czasu lokalnego.

Dziennikarze ESPN podkreślają, że piątkowe starcie Virginii Tech Hokies z North Carolina Tar Heels było pierwszym meczem od 2019 roku, w którym mogli uczestniczyć kibice. Wykupione zostały wszystkie miejsca dostępne na stadionie. Teraz pozostaje czekać, co wydarzy się w następnej kolejce futbolu amerykańskiego, w której Virginia Tech Hokies zmierzy się z Middle Tennessee. Spotkanie również odbędzie się na Lane Stadium. Zespół z Karoliny Północnej zagra natomiast na swoim obiekcie z Georgią State.

Tłumy na spotkaniu futbolu amerykańskiego. "Powodzenia z odmianą Delta"

Wraz ze wzrostem popularności nagrania, na którym widać liczbę osób obecnych na Lane Stadium, wzrosły też kontrowersje wobec takiego wypełnienia stadionu w dobie pandemii. Część użytkowników mediów społecznościowych, w tym fani Virginia Tech Hokies, przyznali, że liczba osób obecnych na stadionie w trakcie meczu to oznaka "nieodpowiedzialności".

Fatalne informacje z USA. Nie żyje legenda NFL David Patten. Miał 47 lat

- Nienawidzę być pracownikiem ochrony zdrowia po takich wydarzeniach... Nie zrozumcie mnie źle, jestem wielkim fanem The Hokies, ale to było nieodpowiedzialne - zaznacza jeden z kibiców. "Powodzenia z odmianą Delta", "Myślę, że jeszcze chwilę się pomęczymy z tym COVID-em" - dodają inni użytkownicy. Znalazły się również głosy zadowolenia: "To było szalone! Musiałem zadzwonić do mojego syna, żeby upewnić się, że żyje w tym tłumie! Niesamowite! Go Hokies!", "Moim zdaniem to wciąż całkiem niezły zasięg. Jeżeli pokazuję tylko sto procent. Czy oni robią tak przed każdym meczem u siebie?".

W jeden dzień zarobił więcej niż Lewandowski w rok. To jego pierwszy zawodowy kontrakt

Skalę zjawiska widać na zdjęciach, które pokazują boisko z kibicami, którzy zeszli z trybun. Przypomnijmy, że boisko od futbolu amerykańskiego ma długość 120 jardów, czyli około 110 metrów i 53,3 jarda szerokości, co daje około 49 metrów.