Wrócił z treningu, upadł. O normalne życie walczy do tej pory. Sportowcy też włączyli się w pomoc Mateuszowi

Ratownicy medyczni, którzy dość szybko pojawili się w domu Mateusza i sprawnie zorientowali się, co się stało. Ich diagnoza – udar mózgu okazała się słuszna. Działać trzeba było szybko. W szpitalu w Olkuszu Mateusz przeszedł transfuzję krwi, następnie skierowano go na zabieg usunięcia skrzepliny z naczynia tętniczego - to już w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Po trzech tygodniach w stanie śpiączki 33-latek otworzył oczy. Z jego dawnego życia zostało mu właściwie tylko to. Patrzenie. Jego ciało było sparaliżowane, nie mógł ruszyć żadnym mięśniem, choć jednocześnie mózg działał poprawnie i odnotowywał tragedię. Był w stanie też uronić łzy, gdy lekarz komunikowali, że jego stan zdrowia trudno będzie poprawić, że zrobili wszystko, co w ich mocy.

- Całe życie to był samodzielny chłopak. Zawsze wszystkim pomagał, zawsze był w ruchu. Grał w piłkę, jeździł na rowerze, do Olkusza chodził na piechotę, bo autobusów nie lubił - opisuje nam jego mama Małgorzata. - Teraz trzeba pomóc jemu – dodaje.

Sportowcy na licytacje

Powikłania po udarze zależą m.in. od rodzaju udaru, jego wielkości, stopnia uszkodzenia mózgu, ale też ogólnej formy danej osoby i jej wieku. Czasem bardzo pomocna jest rehabilitacja ruchowa i zwykłe wsparcie emocjonalne. Tego Mateusz miał sporo, bo rodzinę ma liczną. Zawsze ktoś przy nim był. Po pewnym czasie stała się rzecz bardzo ważna. Chłopak poruszył ręką. Był w stanie się też uśmiechnąć, a w kolejnych dniach nawet uścisnąć dłoń najbliższym. Jego stan się poprawiał, a milowych kroków zbliżających go do choć trochę normalnego życia było więcej. Teraz 33-latek już siada, próbuje chodzić, mówić i jeść, co też nie jest łatwe, tym bardziej że od udaru funkcjonuje z rurką tracheotomijną.

Do poprawy jego zdrowia przyczynia się rehabilitacja. Praca specjalistów przez 6 godzin dziennie, nie tylko rehabilitantów, ale też logopedy, czy psychologa. To wszystko kosztuje. Rodzina szuka pomocy, gdzie może. Od ZUS-u przez Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aż po ośrodki prywatne. W tych państwowych nie ma miejsc, a rehabilitacja musi być procesem ciągłym. To dlatego rodzina próbuje zebrać 60 tys. złotych, by zabezpieczyć dla Mateusza 3 miesiące rehabilitacji w prywatnej placówce. Na Facebooku trwają licytacje, z których pieniądze przeznaczone będą na leczenie 33-latka. Rodzina zwraca się po pomoc, gdzie może. Swą cegiełkę przekazali też sportowcy. Reprezentantka Polski w piłce ręcznej Weronika Gawlik zaoferowała swą reprezentacyjną koszulkę z autografem, a były zawodowy mistrz Europy w boksie i kickbokser Rafał Jackiewicz przekazał swą książkę "Życie na ostrzu noża". Te jak i inne rzeczy idą na licytacje.

- Dziękujemy tym, którzy pomogli i prosimy o dalszą pomoc. Chciałabym, aby Mateusz już wrócił do domu, ale tu też muszę mu zapewnić niezbędne rzeczy - mówi nam pani Małgorzata, która przyznaje, że kosztów jest sporo.

Na stronach fundacji Siepomaga trwa zbiórka pieniędzy. Do 60 tysięcy złotych brakuje już niby niewiele, około kilkunastu tysięcy złotych. Dla rodziny, która do tej pory już mocno odczuła koszty rehabilitacji Mateusza, to obecnie kwota nie do przeskoczenia.

- My nie mamy już nic - mówi nam pani Małgorzata, ale mamy nadzieję, że pomożemy Mateuszowi wrócić do lepszego życia.

TU LINK do zbiórki dla Mateusza.