Burza w polskim związku. "Brak szacunku. Prezes nie miał odwagi. Nie mamy prawa głosu"

Zawodnicy kadry narodowej w judo, w tym olimpijczycy z Tokio, wystosowali list otwarty do prezesa Polskiego Związku Judo Jacka Zawadki. Krytykują w nim ostatnią kadencję prezesa i apelują o zaprzestanie ubiegania się o reelekcję.

REKLAMA

- Mamy dość walki z władzami Polskiego Związku Judo i jego destrukcyjnym systemem poza tatami (mata do judo - red.). Chcemy mieć zapewniony dobry system szkolenia i odpowiednich ludzi na stanowiskach. Pan Jacek Zawadka nie zapewnił tego przez całą swoją kadencję i w naszej ocenie nie zrobi tego przez kolejną - czytamy na profilu Beaty Pacut, która startowała na igrzyskach w Tokio.

Zobacz wideo Mateusz Bieniek: Paradoksalnie dobrze wyszło, że igrzyska nie były ostatnim turniejem sezonu

Reakcja na list polskich judoków

Od publikacji listu minęły dwa tygodnie. W najbliższą niedzielę odbędą się wybory na nowego szefa związku. Jak obecny prezes zareagował na oskarżenia zawodników? - Prezes uważa że nasz list jest pełen niedopowiedzeń. Dodał, że "szczegółową analizę listu zawodników oraz konkretne fakty i odpowiedzi na zawarte w nim treści mogę przedstawić na najbliższym kongresie sprawozdawczo – wyborczym" - mówi Beata Pacut w rozmowie ze Sport.pl.

- Taka odpowiedź prezesa jest dla nas wyrazem braku szacunku i próbą zdyskredytowania nas w środowisku judo, jak i poza nim. Nie widzimy potrzeby specjalnie jechać na kongres, ponieważ i tak nie mamy prawa głosu. List jest otwarty i takiej odpowiedzi oczekujemy - przyznaje.

Polska judoczka zdrada, że zawodnicy otrzymali też odpowiedź od trenera kadry narodowej Mirosława Błachnio. - W skrócie ujmując, opowiada jak ciężko miał z nami przez swoją kadencję. Co ja mogę powiedzieć? Słyszymy od głównego trenera reprezentacji, że zawodnik w wieku 25 lat osiąga szczytową formę i jeżeli ktoś planuje trenować dłużej tzn. ze trenuje obecnie na „pół gwizdka". Idąc tym tokiem myślenia większość naszej kadry seniorskiej aktualnie powinna zakończyć karierę - mówi Pacut.

Wiadomo, ile Manchester United zapłacił za Ronaldo. Promocja

Brak zaufania do głównego trenera

Judocy w liście krytykowali trenera Błachnio, protegowanego przez Zawadkę. - Poprzez swoje manipulacje, dyskryminowanie zawodników, kłamstwa, aroganckie zachowanie, a przede wszystkim brak troski o organizmy zawodników, stracił zaufanie czołowych reprezentantów Polski doprowadzając wielu z nich do przedwczesnego zakończenia kariery - napisali.

Beata Pacut nie wie, dlaczego prezes Zawadka nie zdecydował się rozstać z trenerem Błachnio. - Pomimo różnych sytuacji, jakie miały miejsce, np. odchodzących zawodników ze szkolenia centralnego czy aktualnie trwających spraw sadowych [z trzema zawodnikami - przyp. red.] trener Błachnio nadal pełni swoją funkcję - mówi.

Czy główny szkoleniowiec kadry działa na niekorzyść zawodników? - Łagodnie mówiąc nie nadaje z zawodnikami na tych samych falach, co rodzi konflikt za konfliktem. W pełni straciliśmy do niego zaufanie. Myślę, ze gdyby chodziło o jednego judokę, można by powiedzieć, że przesadza, ale tu jest mowa o większości reprezentantów Polski - wskazuje Pacut.

Zawodnicy startowali za własne pieniądze

Z listu wynika, że ci, którzy nie podzielali wizji trenera Błachnio musieli opłacać starty z własnych s?rodko?w. - Jako prezes zarządu zablokował pan start Karoliny Pieńkowskiej, Macieja Sarnackiego i Piotra Kuczery w Mistrzostwach Świata Tokio 2019 argumentując to brakiem rekomendacji trenera kadry. W tym czasie w/w zawodnicy zajmowali wysokie pozycje w rankingu światowym, a zdobycie medalu na tejże imprezie znacząco przybliżyłoby im start na IO Tokio 2020. Jednocześnie nasz kraj reprezentowali zawodnicy, którzy nie wypełnili kryteriów kwalifikacyjnych do imprez mistrzowskich - czytamy.

- W styczniu 2021 r. opublikowano nowe kryteria kwalifikacji do imprez mistrzowskich, które potraktowano najogólniej mówiąc w sposób instrumentalny, dając narzędzie trenerowi kadry do decydowania o składzie niezależnie od wyników sportowych. Ustalone zasady udziału w turniejach kwalifikacyjnych spowodowały, że ponownie zablokowano finansowanie startów Macieja Sarnackiego i Piotra Kuczery w turniejach rangi Grand Slam w Tbilisi i Antalyi - dodano.

Piotr Kuczera w rozmowie ze Sport.pl tłumaczy: "Razem z Maćkiem Sarnackim musieliśmy finansować starty i udział w obozach przygotowawczych z własnych pieniędzy. Maciej decyzją prezesa został pozbawiony finansowania na ostatniej prostej przed igrzyskami za brak orzełków na judogi. Mimo, że komisja dyscyplinarna uważała inaczej i przyznała Maćkowi rację prezes nie miał odwagi przeprosić i zwrócić pieniędzy za turniej."

- Pamiętacie, jak bezpośrednią decyzją prezesa Polskiego Związku Judo zostałem ukarany za brak godła na judogi podczas startów na zawodach na ostatniej prostej kwalifikacji do igrzysk? Jak się okazało całą sprawą zajęła się komisja dyscyplinarna związku, a jej opinię wydaną 8 kwietnia 2021 możecie przeczytać u mnie na Facebooku. Z tego wynika, że prezes musiał się z nią zapoznać wcześniej, a mimo to poddał mnie karze. Finalnie zostałem ukarany brakiem finansowania w startach kwalifikacyjnych: Grand Slam Tbilisi i Grand Slam Antalaya. Pieniądze, które zainwestował mój klub ze składek młodszych zawodników pozwoliły na wyjazd do Tbilisi. Jak się później okazało ten start zapewnił mi kwalifikację olimpijską - opisał sprawę Sarnacki na Facebooku.

Judocy napisali też w liście, że zapowiadany przez związek program stypendialny nadal nie ruszył. Na jakie wsparcie mogą więc liczyć? - Stypendium bezpośrednio ze związku nie było i nie ma. Z ministerstwa sportu jest stypendium dla osób zakwalifikowanych na igrzyska. Jednak są wyjątki, bo np. ja nie załapał się na to stypendium, bo dostaje już pieniądze z ministerstwa z tytułu wywalczenia złotego medalu na mistrzostwach Europy - tłumaczy Pacut.

Na stypendium olimpijskie załapał się m.in. Kuczera. - Za kwalifikację olimpijską otrzymałem pieniądze za miesiące lipiec i sierpień 2021 - mówi.

Do kogo on podawał?! Fatalne zagranie bramkarza Interu. Mistrzowie Włoch liderem Serie A [WIDEO]

Czy jest szansa na zmiany?

Igrzyska w Tokio były czwartymi z rzędu, na których honor polskich sportów walki uratowały zapasy. W Japonii brąz zdobył Tadeusz Michalik, a pięć lat wcześniej w Rio trzecie miejsce wywalczyła jego siostra Monika. W 2012 roku w Londynie po brąz sięgnął Damian Janikowski, a cztery lata wcześniej w Pekinie medal tego samego kruszcu wywalczyła Agnieszka Wieszczek.

- Nie wiem dokładnie, jak jest w zapasach. Mogę jednak stwierdzić z boku, że mają utytułowany sztab trenerski. W judo niestety wielu medalistów olimpijskich czy mistrzostw świata lub Europy nie współpracuje ze związkiem. Najlepsze przykłady to Paweł Nastula i Waldemar Legień. Z kolei tacy szkoleniowcy jak Aneta Szczepańska czy Paweł Zagrodnik pomagają zawodnikom, ale najważniejszy głos i tak należy do głównego trenera kadry Mirosława Błachnio - tłumaczy Pacut. Błachnio od czterech lat kieruje faktycznie reprezentacją Polski.

Jak poprawić kondycję naszego judo? - Potrzebna jest przede wszystkim zmiana władz od postaw. Osoby działające w zarządzie w większości od lat zasiadają na tych stanowiskach. Chcemy zmiany prezesa, zarządu i liczymy na to, że nowy prezes zapewni nam lepsze i spokojniejsze warunki przygotowań do kolejnych imprez - kończy Pacut.

Czy po niedzielnych wyborach w Polskim Związku Judo nastąpią zmiany? Nieoficjalnie wiadomo, że głównym kontrkandydatem obecnego prezesa jest Krzysztof Wiłkomirski, były judoka, olimpijczyk z Aten 2004 i Pekinu 2008. Obecny zarząd jednak ani myśli, by łatwo oddać władzę.