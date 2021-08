Mistrz olimpijski został oskarżony o potrójne morderstwo

Informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji przekazał dziennik "Mundo Deportivo". Według doniesień judoka wraz z inną, niezidentyfikowaną osobą, zostali aresztowani przez gruzińską policję. Podejrzanym zarzuca się udział w strzelaninie, w której zginęły trzy osoby. Do zdarzenia miało dojść w mieście Tsinandali, około 95 kilometrów od Tbilisi.

W komunikacie prasowym napisano, że przyczyną strzelaniny była awantura domowa. Jeżeli Zurabowi Zwiadauriemu zostanie udowodniona wina, zgodnie z krajowym kodeksem karnym, może on zostać skazany nawet na 15 lat pozbawienia wolności.

Mistrz olimpijski zatrzymany przez policję. Zwiadauri jest podejrzany o wielokrotne morderstwo

Zurab Zwiadauri wywalczył złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Atenach w 2004 roku. 40-latek walczył w kategorii do 90 kilogramów. Gruzin zapisał się w historii swojego kraju, jako pierwszy atleta, który zdobył trofeum tej kategorii. Poza złotem olimpijskim Zwiadauri ma na swoim koncie wicemistrzostwo świata z lat 2001 i 2003 oraz wicemistrzostwo Europy z 2002 roku.

Hiszpańskie media dodają, że po zakończeniu kariery sportowej Gruzin wkroczył do polityki. Został także wybrany do parlamentu, gdzie zasiadał w latach 2012-2016. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio natomiast wystartował jego chrześniak, Lasha Bekauri. 21-latek podobnie jak Zwiadauri zdobył złoty medal w judo w kategorii do 90 kg.